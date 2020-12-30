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Aktüel Gümüşhane Adalet Komisyonu Başkanı Ünlü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Gümüşhane Adalet Komisyonu Başkanı Ünlü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 15:06:52 -
Gümüşhane Adalet Komisyonu Başkanı Ünlü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bayram Ünlü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ünlü, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğraflarını seçen Ünlü, haber kategorisinde ise Onur Çoban'ın "Ermenistan'ın Gence saldırısı" adlı fotoğrafı için oy kullandı.

Fotoğrafları birbirinden güzel ve anlamlı bulduğunu ifade eden Ünlü, AA muhabirlerini başarılı çalışmaları için tebrik etti.

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