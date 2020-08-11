Gümüş fiyatları artacak mı? Gümüş satın almak kar getirir mi?

Gümüş fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak kazandı. Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarının yükselişi gümüşe de yansıdı. Bu kapsamda güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyen milyonlarca vatandaş anlık verileri yakından takip ediyor.

Gümüş fiyatları artacak mı?

Covid-19 pandemisinde ikinci dalga endişelerinin artmasıyla emtialara yönelim sürerken; gümüş de en çok kazanç sağlayan emtialardan biri olma özelliğini sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Emtia piyasasında gümüş fiyatı, gramı 6,6452 liradan kapanırken bugün güne yine yükselişle başladı. Geçtiğimiz ay yatırımcısına %33,1 kar sağlayan gümüşten yatırımcılar vazgeçmiyor.

Gümüş alış satış fiyatları ne kadar?

GÜMÜŞ ALIŞ(TL): 6,74

GÜMÜŞ SATIŞ(TL): 6,75

Küresel emtia piyasalarında;

- Brent petrol yüzde 0.92 artışla 45.10 dolar,

- Batı Teksas yüzde 1.30 artışla 42.15 dolar,

- altın yüzde 0.60 artışla 2,044.83 dolar,

- gümüş yüzde 3.81 artışla 29.29 dolar,

- bakır yüzde 3.72 düşüşle 6,237.00 dolar,

- platin yüzde 3.81 artışla 1,003.87 dolar,

- paladyum yüzde 5.32 artışla 2,297.10 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 480 lira, çeyrek altın 811 lira, Cumhuriyet altını da 3,235 liradan satılıyor.