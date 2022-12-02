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Gündem Gümrükte neler oluyor? Milyonluk hayali soygun
Gündem

Gümrükte neler oluyor? Milyonluk hayali soygun

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen "hayali ihracat", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 15:22:00 - 2022-12-02 15:29:35
Gümrükte neler oluyor? Milyonluk hayali soygun

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "hayali ihracat", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlarıyla ilgili çalışma başlatarak, şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip yaptı.

Ticaret Bakanlığı müfettiş raporları neticesinde, bu suçlara karışan şüphelilerin kamuyu yaklaşık 73 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi.

Ekiplerce, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, farklı gümrük müdürlüklerinde görevli 12 gümrük memuru, 11 gümrük müşaviri ve 29 firma sahibinin yer aldığı 52 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda İstanbul merkezli Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Artvin, Gaziantep, Adana, Nevşehir, Malatya, Muğla, Balıkesir, Batman, İzmir ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

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