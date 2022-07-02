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Ekonomi Gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2022 ne kadar oldu?
Ekonomi

Gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2022 ne kadar oldu?

Yüzde 30’lük ara zamla asgari ücret net 5500 TL oldu. Asgari ücrete yapılan yeni zamla birlikte gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi yeniden düzenlendi. Peki gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2022 ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2022-07-02 13:43:00 -
Gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2022 ne kadar oldu?

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gümrük müşavirliği asgari ücretleri ne kadar?

Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri 120 lira ile 2 bin 290 lira arasında, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi de 190 lira ile 62 bin lira arasında uygulanacak.

 

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