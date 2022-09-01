  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Benzin ve motorine dev indirim! Miktar belli oldu... Bu geceden itibaren...

CHP'den yeni bir skandal daha! Edremit ve Burhaniye Belediyeleri PKK sempatizanı İlkay Akkaya’yı sahneye çıkardı!

Polisi harekete geçiren olay! Delikten bakan ev sahibi şoka uğradı

Dostluklarını ifşa ediyorlar... Sedat Peker, Yunan'ın denize döküldüğü gün bakın ne yaptı!

Bir bu eksikti! Alkollü sürücü sonunda bunu da yaptı

Maltepe Belediyesindeki rüşvet ağı Başkan Ali Kılıç’a uzandı! Örgüt lideri İBB’nin müdür yardımcısı!

Fransa'dan Türkiye'ye sürpriz teklif! Resmen duyurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 bin öğretmen atama töreninde konuştu: Art niyetli bir girişim

Amasya'da Herodot’u yanıltan buluş! Karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndüler

İlk bakışta ne olduğu anlaşılmıyor! ASELSAN üretti
Siyaset Gültekin Uysal ve Ümit Özdağ çok fena birbirine girdi
Siyaset

Gültekin Uysal ve Ümit Özdağ çok fena birbirine girdi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a yönelik, “Bir darbecinin çocuğu olarak Demokrat Parti’nin çocukluktan itibaren sizin ruhunuzda açtığı yarayı anlayabiliyorum” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 16:13:00 - 2022-09-01 16:25:37
Gültekin Uysal ve Ümit Özdağ çok fena birbirine girdi

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı “DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın Afgan ev sahibi, ‘Afganistan’dan akrabam gelecek’ diyerek evden çıkartmış. Konu ile ilgilenmezsen, Afgan’dan ev kiralarsan çıkarırlar. Yarın yurdumuzdan da çıkarmaya çalışacaklar” paylaşımıyla kendisini hedef alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a cevap verdi.

Özdağ’ın söylemlerine karşı bir açıklama yapan Uysal, şunları kaydetti:

“Sayın Özdağ, umarım ‘sahte kabadayılık’ için İçişleri Bakanlığı yerine şaşırıp Demokrat Parti’yi hedef almamışsınızdır. Öncelikle ‘bir darbecinin çocuğu’ olarak Demokrat Parti’nin çocukluktan itibaren sizin ruhunuzda açtığı yarayı anlayabiliyorum. Ayrıca sizin partiniz peydah olmadan ‘Suriyeli Sığınmacılar/Geçici Koruma Statüsündekiler’ meselesinde Demokrat Parti olarak Türk siyasetinde ilk defa bir ‘Göç Politikaları Başkanlığı’nı oluşturduğumuzu ve bu mesele ile ilgili yine ilk defa siyasi/toplumsal farkındalığı artırmak için faaliyet yürüten Sayın İlay Aksoy’un ilgili Genel Başkan Yardımcısı olduğunu en iyi siz bilirsiniz. Tüm bu söz, politika ve faaliyetlerimiz ortadayken sataşmanızı anlıyorum. Son söz olarak, sizin yerinizde olsam Demokrat Parti mevzu bahis olunca boynumu büker mahcubiyet içerisinde, sessizce kenarda görmesinler diye otururum.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23