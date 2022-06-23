  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Gültekin Uysal gönlündeki adayı açıkladı: Sıcak bakarım
Siyaset

Gültekin Uysal gönlündeki adayı açıkladı: Sıcak bakarım

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yaktı. Uysal, "Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım. Bu masanın oluşumunda önemli katkılar sağlayan Kılıçdaroğlu, doğal olarak da isterse hakkıdır. Bu manada bizler de gerekli desteği veririz" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 18:39:00 -
Gültekin Uysal gönlündeki adayı açıkladı: Sıcak bakarım

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yerel yayın bir radyoda Gazeteci Yazar İsmail Akar'ın konuğu oldu. Uysal, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Uysal, "Siz kendiniz adaylık düşünüyor musunuz? Meral Akşener söylemlerinde 'ben başbakan olacağım' diyor, Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumuna nasıl bakıyorsunuz?" sorusunu cevapladı.

"Sıcak bakarım"

Kendileri için önceliğin cumhurbaşkanlığı olduğunu belirten Uysal, "Tabii ki TBMM'de de Millet İttifakı olarak parlamenter sisteme geçmek adına güçlü çıkmak zorundayız. Cumhurbaşkanı adayı konusunda temel kuralları koyduk 6'lı masa olarak. Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım. Bu masanın oluşumunda önemli katkılar sağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu doğal olarak da isterse hakkıdır. Bu manada bizlerde gerekli desteği veririz." dedi.

 

Kendi adına bireysel bir hesap içinde hiç olmadığını belirten Uysal, "20 yılı aşkın siyasi hayatımda ilkeli duruşa devam ediyorum. Bu yüzden Afyonkarahisarlı olarak ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim Afyonkarahisar'dan milletvekili adaylığı önceliğimdir." ifadelerini kullandı.

16
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bozok

Sende kendini pazarlıyorsun kaç oyun varki. Özgül ağırlığın. 00001 ancak.

Başçavuş

Altılı Masayı Kuran HDP Diğer Altı Parti Uşakları
TÜM YORUMLARA GİT ( 16 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23