Gültekin Uysal gönlündeki adayı açıkladı: Sıcak bakarım

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yerel yayın bir radyoda Gazeteci Yazar İsmail Akar'ın konuğu oldu. Uysal, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Uysal, "Siz kendiniz adaylık düşünüyor musunuz? Meral Akşener söylemlerinde 'ben başbakan olacağım' diyor, Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumuna nasıl bakıyorsunuz?" sorusunu cevapladı.

"Sıcak bakarım"

Kendileri için önceliğin cumhurbaşkanlığı olduğunu belirten Uysal, "Tabii ki TBMM'de de Millet İttifakı olarak parlamenter sisteme geçmek adına güçlü çıkmak zorundayız. Cumhurbaşkanı adayı konusunda temel kuralları koyduk 6'lı masa olarak. Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım. Bu masanın oluşumunda önemli katkılar sağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu doğal olarak da isterse hakkıdır. Bu manada bizlerde gerekli desteği veririz." dedi.

Kendi adına bireysel bir hesap içinde hiç olmadığını belirten Uysal, "20 yılı aşkın siyasi hayatımda ilkeli duruşa devam ediyorum. Bu yüzden Afyonkarahisarlı olarak ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim Afyonkarahisar'dan milletvekili adaylığı önceliğimdir." ifadelerini kullandı.