Gülşen’in rezil sözlerini hatırlattı… Melih Gökçek’ten milyonlarca imam hatipliye çağrı!

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Playback yapmadığı zaman tribün lideri gibi şarkı söyleyen sözde sanatçı Gülşen, ahlaksızlıklarına bir yenisini daha ekledi.

Sesi ve sözüyle gündem olamayınca konserlerinde giydiği rezil giysilerle adından söz ettirmeye çalışan Gülşen, tüm imam hatiplilere, “Sapık” dedi.

Konserinde birisinden bahseden Gülşen, “İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” ifadesini kullandı.

Tepkiler çığ gibi

Gülşen’in rezil sözlerine tepki yağdı. Twitter’da on binlerce vatandaş, Gülşen’in Anayasa’yı ihlal ettiğini vurgulayarak, rezil sözlerin cezalandırılmasını istedi.

Gökçek’ten çağrı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de bu rezil sözler sonrası tüm imam hatiplilere çağrı yaptı. “Ahlaksızlara ders verilmesi gerektiğini” söyleyen Gökçek, şunları yazdı:

“Bütün imam hatipli kardeşlerime çağrı; Bu Gülşen (Gülşen Bayraktar Çolakoğlu) hakkında tek tek hem suç duyurusunda bulunun. Hem tazminat davası açın. Kesinlikle üşenmeyin. Bu ahlaksızlara ders verilmeli ki başkalarına ibret olsun. Gönüllü avukatlar tweet alemine adres vermeli.”