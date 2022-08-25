  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Gülşen’in rezil sözlerini hatırlattı… Melih Gökçek’ten milyonlarca imam hatipliye çağrı!
Siyaset

Gülşen’in rezil sözlerini hatırlattı… Melih Gökçek’ten milyonlarca imam hatipliye çağrı!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Bütün imam hatipli kardeşlerime çağrı; Bu Gülşen hakkında tek tek hem suç duyurusunda bulunun. Hem tazminat davası açın. Kesinlikle üşenmeyin.” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 11:37:00 - 2022-08-25 12:00:18
Gülşen’in rezil sözlerini hatırlattı… Melih Gökçek’ten milyonlarca imam hatipliye çağrı!

 yeniakit.com.tr 

Playback yapmadığı zaman tribün lideri gibi şarkı söyleyen sözde sanatçı Gülşen, ahlaksızlıklarına bir yenisini daha ekledi.

Sesi ve sözüyle gündem olamayınca konserlerinde giydiği rezil giysilerle adından söz ettirmeye çalışan Gülşen, tüm imam hatiplilere, “Sapık” dedi.

Konserinde birisinden bahseden Gülşen, “İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” ifadesini kullandı.

Tepkiler çığ gibi

Gülşen’in rezil sözlerine tepki yağdı. Twitter’da on binlerce vatandaş, Gülşen’in Anayasa’yı ihlal ettiğini vurgulayarak, rezil sözlerin cezalandırılmasını istedi.

Gökçek’ten çağrı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de bu rezil sözler sonrası tüm imam hatiplilere çağrı yaptı. “Ahlaksızlara ders verilmesi gerektiğini” söyleyen Gökçek, şunları yazdı:

Bütün imam hatipli kardeşlerime çağrı; Bu Gülşen (Gülşen Bayraktar Çolakoğlu) hakkında tek tek hem suç duyurusunda bulunun. Hem tazminat davası açın. Kesinlikle üşenmeyin. Bu ahlaksızlara ders verilmeli ki başkalarına ibret olsun. Gönüllü avukatlar tweet alemine adres vermeli.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Zülkarneyn

Çok doğru. Hukuken her bir imam hatipliye hakaret ettiği için bundan hem cezai hem de tazminat bakımından sorumlu. Birden fazla kişiye hakaret ettiği için alacağı ceza artar ve hatta tutuklanabilir. Bu da ona ders olur.

Abdullah Murat

Ey imam hatipli Allahın indirdiği ile hükmetmeyenler kafilerin takendileridir buyurulmakta yani inkar inkar edilen yerde bile bulunmak caiz değilken Bu yolu meşru kılana hiçbir fetvaya mahal yokken Niye bu büyük işe bulaşacaksın Allahın gösterdiği şekilde mücadeleye yüzçevirmiş ona değil neye boyun eğdin Hangi sistemin adamı oldun kendine bir bak kitabına bir bak. Küfür zinadan büyüktür. Tek yol Allahın indirdiği ile hükmedilmesini temin etmek ve bu yolda gösterilmiş yani örneklenmiş hatta emredilmiş mücadeleyi vermektir
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23