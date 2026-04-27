Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanmıştı... Tuncay Sonel'in itirazı reddedildi!

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 21 Nisan tarihinde Erzurum’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sonel için bir üst mahkemeye yapılan tutukluluğa itirazın reddedildiği öğrenildi.

Sonel, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Sonel'in, Gülistan Doku'ya ait SIM kartı, resmi soruşturma makamları yerine koruma polisi Gökhan Ertok'a gönderdiğini kabul ettiği belirtilmişti.

Sonel, verdiği ifadede "Merdivenin başında 'Sayın valim bir sim kart var' dedi. Ben de koruma ve özel kaleme gereğini yapalım dedim. Koruma polisi arkadaşımıza bu kartı daha önce Ankara emniyetinde komiser bildiğimiz Gökhan komisere bir baktıralım diye gönderttim" demişti:

"Zira arama kurtarma yoğun bir şekilde devam ettiği için konum bilgisini baktırmak ve aynı zamanda son görüşme nerede olmuş onları öğrenmek için göndermiştim. Koruma polisi bu kartı göndermiş. Gökhan, yaptığı inceleme sonrasında viyadüğün alt bölgesinde bir konum tespit etmiş. Bu bana iletildi. Kızın ablası, savcıya gidemiyorum, ulaşamıyorum, almıyorlar dediği için ben aldım."