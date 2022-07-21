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Siyaset Güler misin ağlar mısın? Ümit Özdağ, 'kezzap' yalanını patlatan acılı anneyi de yalanladı
Siyaset

Güler misin ağlar mısın? Ümit Özdağ, 'kezzap' yalanını patlatan acılı anneyi de yalanladı

Türkiye'de göçmen provokasyonu yaparak milleti mültecilere karşı kışkırtan, kendisi de Dağıstan göçmeni olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'kezzap' yalanını patlattığı acılı annenin tehdit edildiğini iddia ederek ırkçı saldırılarına devam etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 22:45:00 - 2022-07-21 22:47:36

 yeniakit.com.tr 

Kendisi de Dağıstan göçmeni olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'kezzap' yalanı, siyasete alet ettiği küçük çocuğun annesi tarafından ifşa olmasına rağmen ırkçı saldırılarına devam etti.

'Milliyetçilik' maskesine bürünerek Türkiye'de ırkçılık ateşini yakan ve sokaklarda provokasyona davetiye çıkaran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son olarak Konya'da mültecilerin küçük bir çocuktan para istediğini, istediklerini alamayınca da yüzüne kezzap attıklarını iddia etti. Ancak olayın aslı bambaşka çıktı. Meram ilçesinde yaşanan olayda 9 yaşındaki çocuğu, 12 yaşındaki başka bir çocuğun elindekinin ne olduğunu bilmeden kezzap atarak yaraladığı belirlendi.

Mağdur çocuğun annesi isyan etti

Bugün de mağdur çocuğun annesi Medine Candan, Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'a isyan ederek olayın siyasete malzeme edildiğini söyledi.

KON TV'ye açıklamalarda bulunan Candan, Zafer Partisi'nden yetkililerin kendisine gelerek açıklama yapmasını istediklerini söyledi. 

"Provokasyon olduğunun farkındayım"

Candan şu ifadeleri kullandı:

Konyamızı, ailelerimizi karıştırmalarını istemiyorum. Kimse bilmediği, duymadığı, gözleriyle görmediği sürece hiçbir şeye hiçbir şekilde inanmasın. Bir de özellikle siyasete çocuklarımızı, evlerimizi, kadınlarımızı alet etmesinler. Provokasyon olduğunun farkındayım. İlk gün duyanlar aramayı bıraktılar. Benim şerle işim olmaz.

Ümit Özdağ ırkçı saldırılarına devam etti

Mağdur çocuğun annesi 'kesinlikle böyle bir şey yok' diyerek iddiaları yalanlamasına rağmen Özdağ, provokasyonda ısrar ederek, iftiralarını farklı bir boyuta taşıdı. 

Anne açıklamalarını KON TV'ye yapmasına karşın, haberi yayınlayan Yeni Şafak'ın, anneyi tehdit ederek konuşturduğunu söyleyip attığı iftirayı kendi kendine çürüttü.

Özdağ, paylaşımında, "Yeni Şafak zavallı bir kadını nasıl tehdit ettiniz? Bu kadının çocuğunu kezzapla yaralayan Suriyeli değil mi? Yaralayan alçağın annesi bu kadını da tehdit etmemiş mi? Allah’tan korkun, tabii" ifadelerini kullandı.

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