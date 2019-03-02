Güler, CHP zihniyetini deşifre etti! Oy yoksa hizmet de yok

İsmail Uğur Ankara

CHP’ye oy vermeyen bir mahallede kadınlara “Ne okutursanız odur. Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz. Niye mecburum ki, oyu vereceksiniz hizmet vereceğiz, anlaşacağız” diyen CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş’ın vaat edip yapmadığı projeler de çalıntı çıktı. CHP’li Başkan Savaş, Arsuz Derekuyu Mahallesi’nde kadınlar tarafından mahallelerine hizmet vermediği gerekçesiyle protesto edildi. Protestoya sinirlenen Başkan Savaş kadınlara dönerek, “Adam yerine koyacaksınız ki, biz sizi adam yerine koyalım. Siz bizi adam yerine koymazsanız biz de sizi adam yerine koymayız. Bu kadar net” ifadelerini kullandı. Bir kadının “Başkansınız elbette hizmet yapacaksınız, mecbursunuz” sözlerine sinirlenen Savaş, “Ne okutursanız odur. Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz. Niye mecburum ki. Oyu vereceksiniz hizmet vereceğiz, anlaşacağız” şeklinde cevap vererek CHP zihniyetinin tipik örneğini sergiledi.

Yapmadığı projeler çalıntı

CHP’li Savaş, 2014 yerel seçimlerde Hataylılara 80’den fazla proje vaadinde bulunmuştu. Başkanlık yaptığı dönemde projelerinin yüzde 90’ına yakın kısmını gerçekleştiremezken, seçim öncesi dev proje olarak kamuoyuna açıkladığı projelerin yurt dışı ülkelerden çalıntı olduğu ortaya çıktı. Yeni Akit’e konuşan Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler, Defne Uluslararası Kongre merkezi projesi ve Samandağ Sahil projesinin çalıntı olduğunu kanıtlarıyla birlikte ortaya koyduklarını ama CHP’li başkanın bu konuya cevap veremediğini söyledi. Güler, şunları anlattı: “Şu anda bu projeler Büyükşehir Belediyesi’nin sitesinde sanki yapılmış gibi yer alıyor. Hatay halkının aklıyla alay ediyorlar. Defne Kongre Merkezi ABD’de Texas eyaletindeki Kongre Merkezi’nin bire bir aynısı. Samandağ Beach Park dedikleri plaj projesi Brezilya’daki Fortaleza plajındaki parkın aynısı. Yani koskoca Büyükşehir Belediyesi 2 projeyi hem çalıyor hem de yapmıyor.”

CHP konuşur ama yapmaz

Hatay’ın tarih boyunca çeşitli istilalara uğradığını söyleyen Güler, şöyle devam etti: “CHP’liler her zaman bol keseden atar tutar, millete vaatlerde bulunur ama icraata gelince ortada gözükmezler. Hatay geçmişte Haçlıların istilalarına uğramıştı. CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş sayesinde Hatay’ımız sivrisinek istilası da gördü maalesef. CHP demek çöp, çamur ve çukur demektir.”