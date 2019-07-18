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Güler Adam kimdir? Güler Adam neden intihar etti?

Güler Adam Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sınıf öğretmenliği bölümü mezunuydu. Sınıf öğretmeni Adam'ın atanamadığından dolayı bunalıma girdiği iddia edildi. Ataması yapılmayan sınıf öğretmeni Güler Adam'ın abisi Emre Adam kardeşinin 12 yıldır atamasının yapılmadığını psikolojik olarak bunalıma girdiğini iddia etti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:49
Güler Adam kimdir? Güler Adam neden intihar etti?

Güler Adam Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sınıf öğretmenliği bölümü mezunuydu. Sınıf öğretmeni Adam'ın atanamadığından dolayı bunalıma girdiği iddia edildi. Ataması yapılmayan sınıf öğretmeni Güler Adam'ın abisi Emre Adam kardeşinin 12 yıldır atamasının yapılmadığını psikolojik olarak bunalıma girdiğini iddia etti. 

Güler Adam Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden mezun oldu ve 12 yıldır ataması yapılmıyordu. Ataması yapılmayan sınıf öğretmeni Güler Adam evinde intihar etti. Mardin Mityat’ta yaşayan Güler Adam (35) on iki yıl önce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Sınıf öğretmeni Adam'ın, en son girdiği KPSS sonuçlarının ardından ataması yapılmadı. Sınıf öğretmeni Adam'ın atanamadığından dolayı bunalıma girdiği iddia edildi. Cumhuriyet Gazetesinin iddiasına göre Güler Adam kendi evinde intihar etti ve cenazesi Midyat'ta toprağa verildi. Ataması yapılmayan sınıf öğretmeni Güler Adam'ın abisi Emre Adam kardeşinin 12 yıldır atamasının yapılmadığını psikolojik olarak bunalıma girdiğini söyledi. Emre Adam, üç yıl önce Aydın'da bakkal dükkanı işleten abisi Zeynettin Adam'ın hırsızlar tarafından öldürüldüğünü ifade ederek kız kardeşinin canına kıymasıyla acılarının katlanarak arttığını belirtti.

 

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:49
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