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Medya Güldür Güldür’e şok! Resmen ayrıldı
Medya

Güldür Güldür’e şok! Resmen ayrıldı

Yeniakit Publisher
2024-09-21 23:29:00 -
Güldür Güldür’e şok! Resmen ayrıldı

Gazilerle alay ettiği programlarla gündem olan Show TV'de 12 sezondur devam eden Güldür Güldür Show programında bir kişi daha veda etti.

Güldür Güldür Show'da geçtiğimiz gün bir ayrılık yaşandı. Alper Kul, yeni sezonda yer almayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alper Kul, "Canlarım benim. Alkışınız, eğlenceniz bol olsun. Turneler kolay geçsin, anılar efsanevi olsun. Ben bu sezon Güldür Güldür ailemle birlikte ekranlarınızda olmayacağım" ifadelerini kullandı.

Sevenlerinden özür dileyerek açıklamasına devam eden Alper Kul, "Affınıza sığınarak, bu seneyi pas geçiyorum. Tüm ekibimi ve izleyicilerimizi hasretle, sevgiyle ve hürmetle kucaklıyorum." dedi.

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