Güldür Güldür İBB'nin ekmeğine yağ sürdü! Senaryoyu İmamoğlu yazsa ancak bu kadar olur

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‘Mizah’ adı altında skandal skeçlerin sahnelendiği Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür adlı program, bu kez de ‘fondaş medya’ iddiaları ile gündeme geldi.

Ali Sunal’ın yönettiği programın 275. bölümünde, CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin ısrarla sürdürdüğü 1000 yeni taksi teklifinin UKOME toplantısında reddedilmesinin ardından dikkat çeken bir skeç sahnelendi.

‘Taksi yok’ algısı

Sözde, vatandaşlar ile taksiciler arasında yaşanan ‘kısa mesafe’ sorununu konu alındığı skeçte, asıl olarak vatandaşların taksi bulmakta zorlandığı algısı pompalanmaya çalışıldı.

18 bin taksi bulunan İstanbul’da ‘taksi bulunamıyor’ algısı oluşturarak, İBB’nin ekmeğine yağ sürmeye kalkışan Güldür Güldür’ün CHP’li İBB tarafından fonlanıp fonlanmadığı merak konusu oldu.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında sözde ihtiyaç kapsamında ihdas edilmesi planlanan 5 bin yeni taksiden ilk etapta 1000 adedinin arz edilmesi teklifi gündeme gelmiş, teklif 9. kez oy çokluğu ile reddedilmişti.

“İBB’nin derdi plaka satmak”

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, katıldığı canlı yayında İBB’nin '1000 taksi teklifi' neden reddedildiğini şu sözlerle açıklamıştı;

“İstanbul’da bir taksi sorunu var mı? Bir kısmı var diyor bir kısmı yok. Çözüm ne? İstanbul’da 18 bin taksi var. 18 taksi ile ilgili farklı farklı problemler var diyebilirsiniz. Bir taksi bir günde 443 km yapıyor. 443 km yapan taksi taksimetreye açtığı yüzde 39, gerisi boşa gidiyor. Bunun yüzde 39’u sadece verimli geçiyor.

Yüzde 39 verimlilikle çalışıyor bu yüzde 40’a çıkarsak 316 taksi ilave 45’e çıkarsak 2500 taksi ilavesi yüzde 65’e çıkarsak 11 bin 186 taksi ilave oluyor yani bu verimliliği artırınca bir taraftan taksi ve İstanbullu rahatlıyor. Bu çözüm ile ilgili İBB’nin bir adım attığını gördünüz mü? Taksi meselesinin iyileştirilmesiyle ilgili İBB’nin bir adım attığın gördünüz mü? Çok basit bir şey var. Bir yazılım yapacaklar. İBB ekonomik olarak batıyor. Onun derdi plaka satmak.

Gelir gelmez akıllı kent müdürlüğünü kapattılar. O klasörler 200 küsur projenin hepsini çöpe attılar. Taksi meselesiyle ilgili bir çözüm üreteceksiniz taksi için el kaldırmak değil imza atmak. UKOME çıktı imza bekliyor.

İstanbul statik bir kent değil dinamik bir kent. Yeni çözümler üretmeniz gerekiyor. Taksi meselesinde biz bir pozisyon belirlemedik AK Parti olarak. Taksi süreçleri Meclis ile alakalı bir konu değil. Siyasetin vereceği bir konu değil. Taksi meselesinde teknik bir çalışma yapılması bilimsel verilerin ortaya çıkması gerekir bu bilimsel verilere göre karar verilmesi gerekir. İstanbul’da artık her saatte trafik tıkanıyor. Gerekli destekleri yapmadıktan sonra tıkanırsınız. İhtiyaç analiz yaptınız mı? Bu analizi yaparken iyileştirmek adına bir adım attınız mı? Hayır.”