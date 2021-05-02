Gülçin Karakaya kimdir? İbrahim Tatlıses'in eşi Gülçin Karakaya kaç yaşında?

İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile nikah masasına oturduğunu İbo Show’da açıkladı. Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine İbrahim Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saydı. Beşinci evliliğini de yaptığını söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" dedi.

Gülçin Karakaya kimdir?

Gülçin Karakaya olarak biliniyor. Hakkında çok bilginin olmadığı Gülçin Karakaya'nın 26 yaşında. Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses'le dünya evine girdi. Tatlıses'in, Gülçin Karakaya ile yaklaşık 1,5 yıldır tanıştığı biliniyordu.

İbrahim Tatlıses’in eşleri

Adalet Durak

Perihan Savaş (1979–1982)

Derya Tuna

Ayşegül Yıldız (2011–2013)

Gülçin Karakaya

İbrahim Tatlıses’in çocukları

İdo Tatlıses, Dilan Çıtak, Melike Zübeyde Akkaş, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Elif Ada Tatlı, Gülşen Tatlı