Gülçin Karakaya kimdir? İbrahim Tatlıses'in eşi Gülçin Karakaya kaç yaşında?
İBO SHOW ile ekranlara yeniden dönen ancak TRT’nin Gönül Dağı dizisi karşısında dikiş tutturamayan şarkıcı İbrahim Tatlıses, bir kez daha dünya evine girdi. İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile evlendiğini duyurdu. İbrahim Tatlıses, evlendiğini açıklamasıyla birlikte Gülçin Karakaya’nın da kim olduğu sorgulanıyor. Peki İbrahim Tatlıses’in 5. eşi olan Gülçin Karakaya kimdir? Gülçin Karakaya kaç yaşında?
İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile nikah masasına oturduğunu İbo Show’da açıkladı. Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine İbrahim Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saydı. Beşinci evliliğini de yaptığını söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" dedi.
Gülçin Karakaya kimdir?
Gülçin Karakaya olarak biliniyor. Hakkında çok bilginin olmadığı Gülçin Karakaya'nın 26 yaşında. Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses'le dünya evine girdi. Tatlıses'in, Gülçin Karakaya ile yaklaşık 1,5 yıldır tanıştığı biliniyordu.
İbrahim Tatlıses’in eşleri
Adalet Durak
Perihan Savaş (1979–1982)
Derya Tuna
Ayşegül Yıldız (2011–2013)
Gülçin Karakaya
İbrahim Tatlıses’in çocukları
İdo Tatlıses, Dilan Çıtak, Melike Zübeyde Akkaş, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Elif Ada Tatlı, Gülşen Tatlı