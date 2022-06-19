Gül Masalı'nın kadrosunda Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi önemli isimler yer alıyor. Gül Masalı, 1. Bölümü ile Pazar 20.00'de atv'de.

Gül Masalı Toprak kimdir?

ATV Gül Masalı Toprak Atabey’i kim oynuyor? Toprak Atabey’i Erdem Kaynarca oynamakta. Peki Erdem Kaynarca kimdir, nereli kaç yaşında? Erdem Kaynarca hangi dizilerde oynuyor?

Erdem Kaynarca kimdir?

Erdem Kaynarca, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdikten sonra Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümünü de bitirmiştir. Genç yaşına rağmen oyunculuk kariyeri boyunca çok sayıda tiyatro oyununda oynamıştır.

Arzu Tramvayı, En Kötü İş, Luna Park Oyunları, Bahar Noktası, Trendeki Yabancı, Gövde Gösterisi, Kadınlar Devleti, Romeo & Juliet, Merhaba, Martı, Performansçı gibi tiyatro oyunlarında yer alan Erdem Kaynarca'nın ilk dizi deneyimi Kalp Atışı'dır. Erdem Kaynarca 1.82 metre boyunda ve 76 kilodur.

Erdem Kaynarca'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Yasak Elma (Dündar) (TV Dizisi)

2018 – Bir Deli Rüzgar (Tunahan) (TV Dizisi)

2017 – Kalp Atışı (Mehmet) (TV Dizisi)

2016 – Emanet (Sinema Filmi)