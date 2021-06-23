Guillain-Barre sendromu nedir? Guillain-Barre sendromu bulaşıcı mıdır?

Guillain-Barre Sendromu: Sinir sisteminde meydana gelen, vücutta kas güçsüzlüğüne, refleks kaybına, uyuşmaya, karıncalanmaya sebep olan ve geçici felç hali yaratabilen, kesin tedavisi olmamakla beraber hastalığın etkisi azaltılabilen bir nörolojik hastalıktır.

Guillain-Barre Sendromu nerede görülür?

Guillain-Barre Sendromunda, bağışıklık sistemi, sinirlere saldırır ve sinirlerin etrafındaki miyelin kılıf zarar görür. Guillain-Barre Sendromu, sinir sisteminde meydana gelen, vücutta kas güçsüzlüğüne, refleks kaybına, uyuşmaya, karıncalanmaya sebep olan ve geçici felç hali yaratabilen, kesin tedavisi olmamakla beraber hastalığın etkisi azaltılabilen bir nörolojik hastalıktır.

Guillain-Barre Sendromu neden olur?

Guillain-Barre Sendromunda, bağışıklık sistemi, sinirlere saldırır ve sinirlerin etrafındaki miyelin kılıf zarar görür. Bunun sonucunda sinir iletiminde aksama ortaya çıkar ve ekstremitelerde güçsüzlük ve karıncalanma hali meydana gelir. Belirtilerin görülmeye başlamasıyla bu his tüm vücuda yayılır ve vücut geçici bir şekilde felç olur. Bu sendrom, acil müdahale gerektirdiği için hasta derhal hastaneye yatırılmalıdır. Bu hastalığın ortaya çıkma sebebi hala tam olarak bilinmemektedir.

Guillain-Barre sendromu ne iyi gelir?

Hastalığın tedavisinde plazma değişimi (plazmaferez) ve intravenöz immünglobülin (IVIg) tedavileri kullanılmaktadır. Bu iki tedavinin birbirine karşı belirgin üstünlüğü bulunmamakta genellikle hastane imkanlarına ve hastanın eşlik eden hastalıklarına göre tedavi seçimi yapılmaktadır.

Guillain-Barre tekrar eder mı?

Guillain-Barre sendromu, genellikle hızlı ve ilerleyici giden, asendan simetrik kuvvet kaybı ve arefleksi ile karakterize akut enflamatuar polinöropatidir. Klinik tablonun gelişim mekanizması ve risk faktörleri tam olarak bilinmemektedir ve Guillain-Barré sendromu geçiren hastaların %1-10'unda tekrarlama görülür.

Guillain-Barre sendromu kendiliğinden geçer mi?

Guillain-Barre sendromu genellikle kendi kendine geçer. Olguların çoğunda bulgular stabilize olacak ve daha sonra haftalar veya aylar içinde tersine dönecektir. Ancak hastaların % 30 kadarı 3 yıl sonra bile kendilerini güçsüz hissedecektir.

Guillain-Barre sendromu neden olur?

Tüm yaş gruplarında ortaya çıkabildiği gibi yaşlandıkça risk artış göstermektedir. Erkeklerde kadınlara oranla daha yaygındır.

Campylobacter ile enfeksiyon

Grip virüsü

Sitomegalovirüs

Epstein Barr Virüsü

Zika Virüsü

Hepatit A, B, C, E

HIV (AIDS’e neden olan virüs)

Travmalar

Ameliyatlar

Hodgkin Lenfoma

Grip aşıları, çocukluk aşıları

Korona virüs enfeksiyonu

Guillan Barre Sendromu belirtileri nelerdir?

Parmaklarda, bileklerde karıncalanma, uyuşukluk ve iğne batırılma hissi.

Bacaklardan başlayarak vücudun üst kısmına yayılan zayıflık, güçsüzlük hali.

İlaçla hafifletilebilen şiddetli sinir ağrıları.

Dengesiz yürüme, merdiven çıkamama hali.

Konuşma bozuklukları

Çiğneme, yutma gibi hareketlerde güçlük.

Gözleri hareket ettirememe, çift görme.

Geceleri daha da şiddetli hale gelen ağrı, kramp atakları.

İdrar yapmada ve tutmada güçlük yaşama.

Hipotansiyon, hipertansiyon.

Kalp atış bozuklukları.

Solunum sıkıntısı çekme.

Kan pıhtısı oluşturma.