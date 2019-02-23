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Guidetti: "Her maç kendimizi kanıtlamalıyız"

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Eczacıbaşı galibiyetinin ardından, "Bizim için her maç önemli.

23 Şubat 2019 Cumartesi 18:23
Guidetti: "Her maç kendimizi kanıtlamalıyız"

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Eczacıbaşı galibiyetinin ardından, "Bizim için her maç önemli. Her maça bir öncekinden daha iyi oynamak için çıkıyoruz. Genç bir takım olduğumuz için kendimizi hep kanıtlamamız ve harika voleybol oynayabileceğimizi göstermemiz lazım’’ dedi.


Voleybolun El Clasico’sunda Eczacıbaşı VitrA’yı 3-0 yenen VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nda Başantrenör Giovanni Guidetti, Kaptan Melis Gürkaynak, Lonneke Slöetjes ve Cansu Özbay açıklamalarda bulundu. Her maç daha iyi oynamak için saha çıktıklarını söyleyen VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, ’’Bugün takım olarak çok iyi oynadık, bloklarda çok etkiliydik. İkinci sette altı blok yapmayı başardık. Tüm oyuncularımı bu performanslarından dolayı tebrik ediyorum. Maç boyunca çok konsantre oynadık. Bizim için her maç çok önemli. Her maça bir öncekinden daha iyi oynamak için çıkıyoruz. Genç bir takım olduğumuz için kendimizi hep kanıtlamamız ve harika voleybol oynayabileceğimizi göstermemiz lazım. Bugün daha iyi oynadığımız için mutluyuz’’ diye konuştu.



Melis Gürkaynak: "VakıfBank, her zaman kazanmak için sahaya çıkar"


Kaptan Melis Gürkaynak, Eczacıbaşı maçlarının her zaman çok önemli olduğunu ifade ederek, "Maça iyi hazırlandık ve kazanmayı başardık. Taraftarımızın da keyif aldığını düşünüyorum. Zorlu bir uçak yolcuğunun ardından maça çıktık. Takım olarak bunlara alışığız. Böyle durumlar mazeretimiz olamaz. VakıfBank forması giyen her oyuncu, şartlar ne olursa olsun sahaya kazanmak için çıkar. Biz de sahada bunu yaptık ve kazandık. 2019 yılında şu ana kadar kaybetmedik. 2013’te de böyle bir durum olmuştu. Dediğim gibi; VakıfBank her zaman sahaya kazanmak için çıkar. İnşallah 2013’teki gibi güzel bir seri yakalarız ve tüm kupaları kazanırız’’ ifadelerini kullandı.



Slöetjes: "Tüm enerjimizle mücadele ettik"


VakıfBank’ın Hollandalı oyuncusu Lonneke Slöetjes ise ’’Tahmin etmediğimiz rahatlıkta bir galibiyet aldık. İki takım arasında inanılmaz bir rekabet var ve bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Şampiyonlar Ligi maçının ardından zorlu bir yolculuğumuz oldu. Ama sahada olduğumuz zaman tüm enerjimizle mücadele ediyoruz. Takım olarak biz böyle çalışıyoruz’’ sözlerini sarf etti.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 18:23
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