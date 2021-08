‘Güç birliği’ anlaşmaları

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ile Arox Bilişim Sistemleri AŞ, Elektroland Savunma AŞ ve Esetron Mekatronik arasında Hafif Sınıf İnsansız Kara Araçları (İKA) Projesi İmza Töreni gerçekleştirildi. İKA projesi imza törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Meteksan Savunma Sanayii AŞ arasında Seyrüsefer Elektronik Taarruz (ET) Sistemi (SEYMEN) Projesi imzalandı. İmza törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve Meteksan Savunma Sanayii AŞ’den yetkililer katıldı. Anlaşmanın detaylarına dair bilgiler aktaran Demir, “İmzalanan proje kapsamında geliştirilecek Seyrüsefer Elektronik Taarruz (ET) Sistemi (SEYMEN) ile İnsansız Hava Araçları (İHA), helikopter, uçak gibi silah, güdümlü mermi, füze, komuta kontrol sistemleri ile kara, hava, deniz platformlarında kullanılan Küresel Konumlama Sistemleri (KKS) gibi hedeflere Elektronik Taarruz (ET) uygulanması amaçlanıyor. Bu sayede tehdit oluşturabilen bu sistemlerin, hem karıştırılması hem de akıllı bir şekilde aldatılması ile dost unsurlardan uzaklaştırılması sağlanacak.” ifadelerine yer verdi.