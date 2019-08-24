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Guaido'dan erken seçim açıklaması

Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, yapılması planlanan erken seçime katılmayacaklarını açıkladı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:11
Guaido'dan erken seçim açıklaması

Guaido, AP'ye yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki parti ülkeyi kontrol ederken seçime gitmenin anlamsız olduğunu savunarak, "Venezuela'da seçimler tamamıyla özgür olana dek devam etmeye karalıyız." dedi.

Maduro yönetiminin Ulusal Meclis seçimlerini erkene alarak muhalefetin kontrolündeki son kaleyi ele geçirmek istediğini vurgulayan Guaido, "Bu bir seçim değil. Bu, iktidarın geçmişte yaptığı siyasi kötülükleri meşrulaştırmak için başvurduğu yeni bir sığınak." ifadesini kullandı.

Maduro yönetiminin Ulusal Meclisin yetkilerini sınırlamak için oluşturduğu Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, yaptığı açıklamada Aralık 2020'de yapılması gereken Ulusal Meclis seçimlerinin Ocak 2020'de ya da daha erken bir tarihte yapılabileceğini açıklamıştı.

Ulusal Yasama Meclisinin görev süresi Aralık 2020'de doluyor. Olağan koşullarda seçimler meclisin görev süresinin dolacağı ay içinde yapılıyor.

Kendini geçici devlet başkanı ilan etmişti

36 yaşındaki Juan Guaido bu yılın başında Ulusal Meclis Başkanı seçilmesinin ardından Maduro yönetimine yönelik muhalefetin öncüsü haline gelmişti. Kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Guaido, başta ABD ve Batılı ülkeler olmak üzere 50'den fazla yabancı ülkenin desteğini almıştı.

Venezuela'da muhalifler Maduro'nun geçen yıl muhalefet partilerinin boykot ettiği devlet başkanlığı seçimiyle yeniden göreve gelmesinin meşru olmadığını, bu nedenle devlet başkanlığı yetkilerinin Ulusal Mecliste olduğunu savunuyor.

Maduro yönetimi ile muhalefet temsilcileri arasında krizi çözmek üzere Barbados'ta yürütülen müzakerelerde ise henüz sonuca ulaşılabilmiş değil. Müzakereler devam ederken ABD yönetiminin bu ay başında Venezuela'ya yeni yaptırımlar getirmesinin ardından Maduro hükümeti müzakerelerden çekildiğini açıkladı.

Ülkede siyasi ve ekonomik kriz derinleşirken, 2015'ten bu yana 4 milyondan fazla Venezuelalı gıda ve ilaç kıtlığı nedeniyle ülkeyi terk etti.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:11
  1. Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido
  2. venezuela

YORUM YAZ

  • MtC MtC 36 dk önce
    Bunun gibi şerefsizi, Amerikanya destekli basın yakında kahraman ilan eder.

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