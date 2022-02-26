Grup Yorum, 23 Şubat'ta Moskova'da konser verdi. Grup sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda "Grup Yorum olarak sosyalizmin anavatanında, Moskova'da konserimizi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı sırasında böyle bir paylaşım yapılması sosyal medyada tepki çekti. Grup üyeleri ise bir aydır Rusya'da bulunduklarını belirtti.

Grup Yorum nedir? Grup Yorum'da kimler var üyeleri kim?

Grup Yorum, Türkiye çıkışlı protest, özgün müzik ve Anadolu rock gibi müziğin çeşitli dallarında eserler üreten politik, devrimci müzik grubudur. Grup Yorum 1985 yılında kurulmuştur. Grup Yorum üyeleri hakkında defalarca dava açılmıştır. Grubun 15 üyesi ise hapis yatmıştır.

Grup Yorum 35 yıllık süreçte pek çok müzisyen ile çalışmıştır. Grup Yorum'un güncel üyeleri şöyle:

Solo Vokal: Selma Altın, Sultan Gökçek, Umut Gültekin, Betül Varan, Sena Erkoç, Dilan Poyraz

Bağlama: İhsan Cibelik, Özgürcan Elbiz, Emel Yeşilırmak

Klasik/Akustik Gitar: Muharrem Cengiz, Ekimcan Yıldırım, Fırat Kıl

Tuşlu Çalgılar: İnan Altın

Nefesli Çalgılar: Ali Aracı, Selma Altın, İhsan Cibelik, Bahar Kurt, Dilan Poyraz, Betül Varan, Sena Erkoç

Bas Gitar: Seher Adıgüzel

Vurmalı Çalgılar: İnan Altın, Bergün Varan, Barış Yüksel