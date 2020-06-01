Groupe PSA Türkiye COVID-19 krizinde daha güçlü

Groupe PSA Türkiye, sağlık krizi olarak başlayan, daha sonra küresel bir ekonomik krize dönüşen COVID-19 pandemisinde önceliğinin sağlık olduğunu bir kez daha vurguladı. Grup; tüm çalışanlarını, yetkili satıcılarını, yetkili servislerini ve müşterilerini korumak adına 90’ın üzerinde kriter ve beş seviyeye sahip COVID-19 önleyici sağlık kurallarını hızlıca devreye aldı.

Yeni dijital hizmetler

Teşkilatının tamamında ve Groupe PSA Türkiye ofisinde uygulamaya alınan bu kurallar, Bureau Veritas tarafından yapılan kriter ve seviye belirleme denetimleri sonucunda yüzde 100 uygun kabul edildi. Aynı geçiş yedek parça dağıtım ağı Distrigo platformlarında da gerçekleştirildi.

Tüm Peugeot, Citroën, DS ve Opel yetkili satıcılarında ve servislerinde Nisan ayı itibariyle; “e-rezervasyon”, “görüntülü görüşme”, “online araç tanıtımı” ve “mesafeli satış sistemi”ne geçiş yaptıklarını belirten Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille; böylece sosyal mesafeyi koruyarak teması minimuma indirdiklerini vurguladı.

Nisan’da 2.6 milyon web site ziyareti

Cornuaille, “Uygulamaya başladığımız yeni dijital hizmetlerimiz sayesinde tamamen kapalı olan bayilerimiz bile artık tüm satışlarını evlerinden kolaylıkla yürütebiliyorlar. Daralan pazara rağmen yeni dijital hizmetlerin devreye girmesiyle birlikte web site ziyaretçi sayımız Nisan ayında tarihinin en yüksek rakamı olan 2.6 milyona erişti, 78 bine yakın lead toplandı, 13 bin 481 online satış randevusu talebi alındı, 11 bin 262 adet görüntülü görüşme ve yüzde 71 oranında kredi başvurusu gerçekleştirildi” dedi.

COVID-19’un ekonomik etkilerini görmeye başladığımız Nisan ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 14 oranında daralan pazarda payını +16 puan artıran Groupe PSA Türkiye, elde ettiği yüzde 29’luk pay ile OEM grup sıralamasında liderliğe yükseldi.

Yüzde 97 büyüme

Groupe PSA Türkiye Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 27 artış gösteren toplam otomotiv sektöründe yüzde 97 büyüme kaydetti ve pazar payını geçen yılın aynı dönemine göre +4.3 puan artırarak yüzde 16,7’ye taşıdı.

Aynı dönem içerisinde Grup bünyesinde yer alan Peugeot yüzde 69 büyüme ile Nisan ayını lider kapatırken, Opel yüzde 89, Citroën yüzde 209, DS yüzde 298 büyüme kaydetti.