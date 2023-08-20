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Kadın - Aile Gripten 1 günde kurtulun: kurtulmanın en kolay işte bu, yapan kazanır! Hemen bundan alın!
Kadın - Aile

Gripten 1 günde kurtulun: kurtulmanın en kolay işte bu, yapan kazanır! Hemen bundan alın!

Yeniakit Publisher
2023-08-20 22:40:00 - 2023-08-20 23:03:07
Gripten 1 günde kurtulun: kurtulmanın en kolay işte bu, yapan kazanır! Hemen bundan alın!

Gripten 1 günde kurtulun! Kazanamayız diyenler: Ayağın altına limon ve bu maddeleri karıştırıp sürün 1 günde gripten kurtulun. Gribe ne iyi gelir, nasıl geçer? Grip kaç günde geçer? 1 günde gripten nasıl kurtulurum diyorsanız, işte bu tariflerle soğuk algınlığını 24 saatte yenin! Yapan kazanıyor, siz de yaparsanız sağlık kazandıracak

Gribal enfeksiyon soğukla birlikte herkes etkisi altına almaya başladı. Hepimizin bildiği gibi grib’in en büyük ilacı C vitaminidir, ve Limon en büyük C Vitamini deposudur.

Sizde gribal enfeksiyondan kurtulmak için aşağıdaki yolları deneyebilirsiniz.

Ayaklarınızı Limonla 10 Dakika Ovun

Grip bu havalarda kaçınılmaz bir rahatsızlık. Kimi ilaçla kimi doğal yollarla iyileşmeye çalışıyor. Ancak bir yöntem var ki....

Topuk ve Ayaklar’ın emilimi yüksek olduğu için ayak ve topuklarımıza sürdüğümüz maddeler hızlı bir şekilde bedenimize yayılır.

Limonu topuk ve ayak üzerine masaj yaparak 10 dakika uygularsanız grip enfeksiyonunu hızlıca atmış olacaksınız.
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Limon Suyu, Tuz ve Karabiberi Karıştırın
1 çorba kaşığı Limon suyu, Tuz ve Karabiberi karıştırın ve içiniz. Bu karışım içimizdeki tüm gribal enfeksiyonları etkisiz hale getirecektir.

Limon Suyu ile Gargara Yapın

2 Çorba Kaşığı Limon suyu ve Yarım çar bardağı suyu karıştırın. Ağzınızda gargara yapınız. Boğazınızdaki mikropları ve ağzınızdaki yaraları yok edecektir.

Limon Suyunu Burnunuza Uygulayın

Eğer Burnunuz tıkalı ise birkaç damla limon suyunu 2 pamuğa uygulayıp burun deliklerinize uygulayın. Burnunuz hemen açıldığını ve nefes borunuzun temizlendiğini göreceksiniz. Diğer yandan Gribin bir günde geçmesi için özellikle istirahat çok önemlidir. İstirahat etmeden grip hastalığının bir günde geçmesi olanaksız bir durumdur. Aynı zamanda bol bol sıvı tüketmek vücudun grip virüsünden hızlı bir şekilde kurtulmasını sağlamaktadır.

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