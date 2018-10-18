Grip astımlılar için büyük tehlike



● Astım nasıl bir hastalıktır? Neden olur?

– Astım, dış ortamda bulunan çeşitli alerji yapan maddeler, sigara dumanı, duygusal etkiler, egzersizler, soğuk almalarda havayollarımızın yani bronşların daralması ile kendisini gösteren ve ataklar halinde seyreden kronik bir akciğer hastalığıdır.

● Nasıl belli eder kendini?

– Nefes darlığı, göğüste sıkışıklık hissi, hışıltılı solunum, öksürük, zor çıkarılan çok koyu, sert ve yapışkan balgam gibi yakınmalar olur. Hastaların birçoğunda astımla birlikte nezle, sinüzit, göz alerjisi, egzama gibi hastalıklar da olur. Çok defa gecenin ilerleyen saatlerinde ve sabaha karşı ortaya çıkar. Alerjen, soğuk hava, kirli hava, sigara dumanı karşılaşmalar tetikler

● Sürekliliği var mıdır?

–Tedavi görmemiş ya da düzensiz tedavi görmüş hastalarda evet..

● Zengin ülke hastalığı deniliyor..

– Yok canım. Her ülkede değişik oranlarda görülebilen bir hastalıktır astım.

● Genetik midir?

– Evet.. Hava kirliliği, astım hastalarını en çok rahatsız eden faktörlerden biridir, hastalar dış ortam kirliliğinin çok olduğu zamanlarda dışarı çıkmamalı gerekli ise maske kullanmalıdır. Ev içi hava kirliliği, dış ortam kirliliği kadar önemlidir. Ev havasında bulunan tahriş edici maddeler astımlı hastaları normal kişilerden daha fazla rahatsız eder ve hastalık belirtilerini başlatır ya da arttırabilir. Bunlar ● sigara, ● gaz ocağı ● gazlı ısıtıcılar, ● odun sobası ve ● şöminedir. Evlerde temizlik malzemesi olarak kullanılan deterjanlar, çamaşır suyu, kozmetik malzemelerden parfüm ve deodorant gibi ürünler gerek alerji gerek tahriş mekanizmaları ile solunum yollarını uyarabilir. Astımlı hastalar hastalıklarını uyaran ya da arttıran bu uyaranlardan uzak durmalıdırlar. Stres ve duygusal bozukluklar astım tedavisini zorlaştırır, krizlere yol açabilir. Huzursuzluk ve sinirlenme ile astım atakları ortaya çıkabilir. Ev tozu akarları yani maytlar astımı tetikleyenlerin başında gelir. Bu durumun bebeklik döneminde evde yoğun olarak ev tozu akarlarına maruz kalmanın sonucu olduğu anlaşılmıştır.

● Sigara demiştiniz..

– Evet.. Sigara dumanına maruz kalma son derece önemlidir. Örneğin gebelik döneminde sigara içen annelerin, çocuklarında astım ve diğer solunum sistemi hastalıklarının daha sık görüldüğü saptanmıştır.

● Nasıl tedavi olunur?

– Astım; hastalık çok ilerleyip geri dönüşümsüz safhaya girmediği sürece kolaylıkla kontrol altına alınıp tedavi edilebilen bir hastalıktır. Düzenli tedavi gören hastaların büyük çoğunluğunda, astım hayatı olumsuz yönde etkilemez. Ancak eksik ya da düzensiz tedavi veya bilinçsiz ilaç kullanımı, hastalığın giderek ilerlemesine sebep olur.

Astımlıya varsıllık da yoksulluk da yaramıyor. Şömine, klima ve soba da ona zararlı