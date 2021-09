Grip aşısı her yıl yaptırılır mı? Kimler ücretsiz grip aşısı yaptırabilir?

Sonbaharla birlikte grip vakalarında bir artış yaşandı. Kronik hastalıkları bulunan ve yaş faktörü dikkate alındığında grip konusunda da bazı vatandaşlar risk grubunda bulunuyor. Bu sebeple uzmanlar risk grubunda yer alanların vakit kaybetmeden grip aşısı olmasını öneriyor. Peki, grip aşısı her yıl tekrarlanıyor mı?

Grip aşısı her yıl yaptırılır mı?

Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Bu nedenle aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. 6 aydan küçük bebeklerde grip aşısı koruyuculuksağlamamaktadır. Grip aşısı 1-2 hafta içerisinde koruyucu düzeye ulaşmaktadır. Risk grubunda iseniz her yıl hekiminize danışarak aşınızı yaptırmanız tavsiye ediliyor?

Kimler ücretsiz grip aşısı yaptırabilir?

Aşağıda belirtilen risk grubundaki kişiler hekime başvurarak grip aşısı reçetelendiğinde eczanelerden ücretsiz olarak aşıyı temin edebilirler.

Risk Grupları;

65 yaş ve ü zeri kişiler,

Yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişiler,

6 ay- 18 yaş arasında olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler,

Bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar,

Şeker hastalığı dahil herhangi bir metabolik hastalığı olanlar,

Astım dahil kronik solumun yolu hastalığı olanlar,

Kalp-damar sistemi hastalığı olanlar,

Kronik böbrek hastalığı olanlar,

Hemoglobinopatisi olanlar.

Ayrıca gebelere de grip aşısı yapılması önerilmektedir.