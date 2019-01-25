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Grip aşısı hangi aylarda yapılmalı? Grip aşısını kimler yaptırmalı?

Grip mevsiminin başladığı ve hastalıkların giderek arttığı bu sıralarda gripten korunmanın yollarını ve kimlerin grip aşısı yaptırması gerektiğini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Görenek, anlattı.

25 Ocak 2019 Cuma 21:28
Grip aşısı hangi aylarda yapılmalı? Grip aşısını kimler yaptırmalı?

Grip mevsiminin başladığı ve hastalıkların giderek arttığı bu sıralarda gripten korunmanın yollarını ve kimlerin grip aşısı yaptırması gerektiğini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Görenek, anlattı.

Prof. Dr. Levent Görenek, boğaz ağrısı, yüksek ateş, kuru öksürük, burun akıntısı, yaygın kas ağrıları, baş ağrısı, halsizlik ve kırgınlık ile seyreden bir hastalık olan gribin, genellikle bir hafta içinde tedavisiz iyileşmekle beraber, çok küçük yaştakiler, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi baskılananlarda zatürre ve buna bağlı solunum yetmezliğine neden olduğunu kaydetti

Nadir olarak menenjit, beyin dokusunun iltihabı ve kalpte de enfeksiyonlar oluşturabilen gripten korunmak mümkün mü? Grip aşısından korunmada grip aşısının yeri ve grip aşısı hakkında merak edilenler hakkında açıklamalarda bulundu.

Grip aşısı nedir? Grip aşısı kimlere tavsiye edilir?

Gripten korunmanın bilinen en etkin yolu aşılamadır. Grip aşısı, mevsimsel grip nedeniyle hastane yatışlarını ve ölüm oranlarını önemli oranda azaltır. Ülkemizde 3 bileşenli inaktif influenza aşısı (6 aydan büyüklere önerilir), 4 bileşenli inaktif influenza aşısı (3 yaşından büyüklere önerilir) vardır.

Özellikle risk grubunda olan kişilere aşılama yapılmalıdır. 65 yaşından büyük erişkinler, gebeler, kronik sağlık sorunu olanlar (kronik akciğer hastaları, kalp-damar hastaları, kronik böbrek hastaları, kronik karaciğer hastaları, şeker hastaları, aşırı obezler, vb.), bakım evinde yaşayanlar ve bunlara bakım verenler, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, sağlık çalışanları; grip aşısı önerilen risk gruplarıdır. Ülkemizde hedef riskli gruplar tanımlanarak SGK geri ödeme kapsamına alınmıştır. Tüm sağlık çalışanlarına aşı ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

"GRİP AŞISI ÖLÜM ORANLARINI AZALTIYOR"

Geçtiğimiz günlerde, grip aşısının ölüm oranlarını azalttığına yönelik haber yayınlandı. Grip aşısı ölüm oranlarını nasıl azaltıyor? Gribe bağlı solunum yetmezliği yaşlılarda ve risk gruplarında genç bireylere göre 15-30 kat daha fazla görülebilir. Özellikle risk gruplarında gribe bağlı komplikasyonlarından korunmak amacıyla aşılama yapılmalıdır.

 

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 21:28
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