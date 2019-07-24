Grekoromen güreşçiler Belarus'a gitti
- Milli güreşçiler, Oleg Karavaev Turnuvası'nda mücadele edecek24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:27
ANKARA (AA) - Dünya Güreş Şampiyonası'nın hazırlılarını sürdüren Grekoromen Milli Takımı, Belarus'ta turnuvaya katılacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grekoromen güreşçiler, 26-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Oleg Karavaev Turnuvası'na katılmak için Belarus'un başkenti Minsk'e gitti.
Turnuvada mücadele edecek milli sporcular şunlar:
60 kilo: Ahmet Uyar
67 kilo: Enes Başar
67 kilo: Murat Fırat
77 kilo: Serkan Akkoyun
82 kilo: Emrah Kuş
87 kilo: Doğan Göktaş
97 kilo: Fatih Başköy, Süleyman Demirci, İbrahim Tığcı
130 kilo: Osman Yıldırım
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