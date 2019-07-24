Grekoromen güreşçiler Belarus'a gitti - Milli güreşçiler, Oleg Karavaev Turnuvası'nda mücadele edecek



ANKARA (AA) - Dünya Güreş Şampiyonası'nın hazırlılarını sürdüren Grekoromen Milli Takımı, Belarus'ta turnuvaya katılacak. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grekoromen güreşçiler, 26-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Oleg Karavaev Turnuvası'na katılmak için Belarus'un başkenti Minsk'e gitti. Turnuvada mücadele edecek milli sporcular şunlar: 60 kilo: Ahmet Uyar 67 kilo: Enes Başar 67 kilo: Murat Fırat

77 kilo: Serkan Akkoyun

82 kilo: Emrah Kuş

87 kilo: Doğan Göktaş

97 kilo: Fatih Başköy, Süleyman Demirci, İbrahim Tığcı

130 kilo: Osman Yıldırım



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