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Ekonomi Gram ve çeyrekte fırsat arayışı! İşte altında alım-satım noktası
Ekonomi

Gram ve çeyrekte fırsat arayışı! İşte altında alım-satım noktası

Yeniakit Publisher
2023-11-16 13:05:00 - 2023-11-16 13:05:25
Gram ve çeyrekte fırsat arayışı! İşte altında alım-satım noktası

Sarı metal altın için yurt dışı veriler öncelik arz ediyor. Çeyrek ve gram bazında alım noktası ise yeniden şekillendi. İşte altında alım ve satım bandı:

Özellikle yurt içi piyasalarda yoğun bir veri gündemi olmamakla birlikte yurt dışında ABD verileri sonrasınmda gözler Fed üyelerinin açıklamalarında olacak. Türkiye’nin risk kredi primi son 2,5 yılın en düşük seviyelerini test ederken Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Türkiye’nin kredi risk primindeki bu gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Ons altının fiyat gelişimi

Ons Altın ABD enflasyon rakamlarının ardından zayıf görünümünü geride bıraktı. Kıymetli maden 100 günlük ortalamasından aldığı destekle 1970 dolar seviyesinin üzerine çıktı. ABD ÜFE rakamları sonrası 1970 dolar seviyesinin altına geri çekildiği dikkatlerden kaçmadı. Yeni güne ise 1959 dolar seviyesinde fiyatlama ile başladı. Bugün ABD’de sanayi üretimi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Tepki alımlarında 1955 dolar seviyesi önemli direnç bölgesi olarak takip edilebilir.

Gram altında son durum

Altında 1980 dolar direnç seviyesinin aşılamaması ile birlikte yurtiçinde gram altın fiyatlaması da yükselişlerini sınırlandırdı. Kur destekli 1800TL seviyesi üzerinde tutunma devam ederken bugün açıklanacak ABD sanayi üretimi ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının gün içinde sınırlı etkileri izlenebilecek.

Alım-satım bandı mı?

Gram altın şu saatlerde 1814 liradan serbest piyasada işlem görürken küçük yatırımcılar 1800 bandını dengelenme noktası olarak değerlendirerek ellerindeki altını değerlendirme gayretinde. 1800 altı gram altın için alım noktası olarak değerlendirebilecek.

Çeyrek altın serbest piyasada şu saatlerde 2980 lira seviyelerinde alım satım yapılıyor. Çeyrek altında tutunma noktası 2975 bandı görülürken 2950 ve alt seviyeler de alım fırsatı olarak değerlendirilebiliyor.
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Satım fırsatı ise altın piyasası uzmanlarına göre çeyrekte 3.000, gramda 1.850 bandının değerlendirilebileceği tahminlerine yer veriyor.

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