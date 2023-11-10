Gram ve çeyrekte beklenti arttı! Altın fiyatlarında doping arayışı

Çeyrek altın serbest piyasada 2942 liradan işlem görürken çeyrek altın 1795 lira seviyelerinde. Küçük yatırımcı ise son haftalarda düşüş seyrine giren altın fiyatlarkının nerelere kadar inebileceği ya da nerelere kadar çıkma potansiyelinin bulunup bulunmadığını merak ediyor. Merak edilen konuların başında ise doğal olarak şu anki altın fiyatları seviyelerinden alım yapılıp yapılamayacağı.

Ons altında toparlanma isteği

Ons altında toparlanma isteği ile birlikte zayıf görünüm devam ediyor. Önceki gün karışık seyreden ons altın fiyatları ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularının ardından günün en düşük seviyesi 1945 dolar seviyesini test etti. Gün sonunda 1957 dolardan kapanış oldu. Haftanın son işlem gününde ise yatay fiyatlama isteği daha baskın görünüm arz ediyor.

Jeopolitik risk algılaması

Jeopolitik risk fiyatlamasının ons altın üzerindeki etkisi zayıflamaya devam ediyor. Teknik olarak 1955 dolar seviyesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1950 ve 1945 dolar diğer destek bölgeleri olarak değerlendiriliyor.

Gram altının seyri

Ons altın dün son 3 haftanın en düşük seviyesi 1945 dolar seviyesini test edince yurtiçi gram altın fiyatları da 1781 lira seviyesine varan geri çekilmeler görüldü.

Altın fiyatlarında yukarı yönlü atakların da zayıf olması dikkat çekiyor. İlk direnç noktası olarak 1800TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1805TL ve 1810TL seviyeleri izlenebilecek. Altın piyasası uzmanları ise satımdan ziyade bu seviyelerde altın alımının daha makul olacağı yönünde kanaate sahip.

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