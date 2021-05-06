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Ekonomi Gram altında hareketlilik! İşte son rakamlar
Ekonomi

Gram altında hareketlilik! İşte son rakamlar

Altın yatırımcılarının enflasyon tartışmalarına odaklanmasıyla gram altın küresel altın fiyatlarındaki hareketleri takip ediyor. 482 TL ile 2021 yılının tavanını yakalayan gram altın, bu hafta 470-480 TL aralığında sakin bir seyir izliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 09:41:00 -
Gram altında hareketlilik! İşte son rakamlar

Altın, ABD ekonomisindeki toparlanma devam ederken yatırımcıların enflasyon tartışmalarına odaklanmasıyla yatay bir seyir izliyor. Gram altın da küresel altın fiyatlarındaki yatay seyri takip ediyor.

Fed yetkililerinin açıklamalarına göre, devasa hükümet harcamalarına rağmen ABD’de enflasyonun kontrolden çıkma ihtimali olası değil. Enflasyon beklentileri göstergesi olan 5 yıllık karşılama faizi emtia fiyatlarındaki yükselişle 2008’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ons altın fiyatı

Altın, yükselen tahvil faizleri ve güçlenen dolar ile birlikte yılın ilk üç ayını kayıpla kapattıktan sonra Nisan ayında faizlerdeki gerileme ve dolardaki zayıflama ile ilk aylık yükselişini gerçekleştirmişti.

Haftaya 1.770 dolar civarında başlayan ons altın, 1.800 dolara kadar tırmandıktan sonra dar bir fiyat aralığında seyrediyor.

Gram altın fiyatı

Mart ayında 405 TL’ye kadar gerileyen gram altın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndaki başkan değişikliği sonrasında yükselen Dolar/TL ’yi takip ederek Nisan ayına 450 TL civarında başlamıştı.

482 TL ile 2021’in zirvesine çıkan gram altın, bu hafta 470-480 TL aralığında sakin bir seyir izliyor.

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