Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaça çıktı? Altın fiyatları

Altın fiyatları. Altın gram fiyatı altına yatırım yapan ya da yapacaklar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı gram altın ne kadar? Geçen haftayı sert düşüşle tamamlayan gram altın bu hafta kaçtan satılıyor? 29 Eylül Salı gram altın 474 liradan satılıyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın düştü mü çıktı mı? İşte güncel gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları.