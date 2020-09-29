Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaça çıktı? Altın fiyatları
Altın fiyatları. Altın gram fiyatı altına yatırım yapan ya da yapacaklar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı gram altın ne kadar? Geçen haftayı sert düşüşle tamamlayan gram altın bu hafta kaçtan satılıyor? 29 Eylül Salı gram altın 474 liradan satılıyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın düştü mü çıktı mı? İşte güncel gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları.
Altın fiyatları son dakika. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını son günlerde bir yükselirken bir düşmekte. Özellikle de karonavirüs salgınında son gelişmelerle birlikte altın fiyatlarında esnemeler söz konusu. Peki gram alttın ne kadar, çeyrek altın kaça çıktı? Altın piyasasının kalbi olarak bilinen Kapalıçarşı'da altının gramı 29 Eylül saat 10:20 itibariyle alış 474,37 iken gram altın satış fiyatı 474,46 olarak görülmekte.
Kapalıçarşı'da, çeyrek altın alış 770,60 lira, çeyrek altın satış 779,70 TL olarak görülmekte. Cumhuriyet altını alış 3.073,10 liradan, cumhuriyet altını satış 3.102,90 TL olarak görülmekte
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Yarım altın alış fiyatı 1,536,50 lira satışı da 1,557,40 lira. 22 ayar bilezik alış 431.50, 22 ayar bilezik satış 434,50 TL, Reşat altını alış 3.100,77 TL satış 3.131,15 TL olarak görülmekte.