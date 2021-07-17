Gram altın kaç TL? Gram çeyrek altın ne kadar 17 Temmuz
Gram altın güncel | Altın pandemi sürecinde yatırımcısına en çok kazandıran araçlardan biri oldu. Yatırım yapan ya da çeşitli ihtiyaçlar sebebiyle gram altın olacak olanlar ise 'Gram altın kaç lira oldu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, gram altın ne kadar 17 Temmuz
Koronavirüs pandemisiyle birlikte altın en çok kazandıran yatırım araçlarından biri oldu. Son dönemde ise yükseliş hızı biraz yavaşlasa da altın yatırımcısının yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Peki, bugün gram altın ne kadar?
Gram altın kaç TL? Gram çeyrek altın ne kadar 17 Temmuz
ALIŞ SATIŞ
Gram altın 496,18 496,32
Çeyrek altın 803,00 820,00
Yarım altın 1.605,00 1.640,00
Cumhuriyet 3.207,00 3.267,00
22 ayar bilezik 451,34 454,25