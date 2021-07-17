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Ekonomi Gram altın kaç TL? Gram çeyrek altın ne kadar 17 Temmuz
Ekonomi

Gram altın kaç TL? Gram çeyrek altın ne kadar 17 Temmuz

Gram altın güncel | Altın pandemi sürecinde yatırımcısına en çok kazandıran araçlardan biri oldu. Yatırım yapan ya da çeşitli ihtiyaçlar sebebiyle gram altın olacak olanlar ise 'Gram altın kaç lira oldu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, gram altın ne kadar 17 Temmuz

Yeniakit Publisher
2021-07-17 08:22:00 -
Gram altın kaç TL? Gram çeyrek altın ne kadar 17 Temmuz

Koronavirüs pandemisiyle birlikte altın en çok kazandıran yatırım araçlarından biri oldu. Son dönemde ise yükseliş hızı biraz yavaşlasa da altın yatırımcısının yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Peki, bugün gram altın ne kadar?

Gram altın kaç TL? Gram çeyrek altın ne kadar 17 Temmuz

                               ALIŞ                       SATIŞ

Gram altın           496,18                   496,32

Çeyrek altın        803,00                   820,00

Yarım altın          1.605,00               1.640,00

Cumhuriyet       3.207,00               3.267,00

22 ayar bilezik   451,34                   454,25

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