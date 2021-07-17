Gram altın kaç TL? Gram çeyrek altın ne kadar 17 Temmuz

Gram altın güncel | Altın pandemi sürecinde yatırımcısına en çok kazandıran araçlardan biri oldu. Yatırım yapan ya da çeşitli ihtiyaçlar sebebiyle gram altın olacak olanlar ise 'Gram altın kaç lira oldu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, gram altın ne kadar 17 Temmuz