  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gram altın 471 lira seviyelerinde
Ekonomi

Gram altın 471 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını 3.145 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-21 10:29:33 -
Gram altın 471 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 471,3 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 461,2 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde 471,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını da 3.145 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 1.902 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve ABD'deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılmasının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin ve Kovid-19'un yeni türüne ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.876 doların destek, 1.923 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya Büyük Müftüsü Sadık el-Giryani'den Türkiye uyarısı
Dünya

Libya Büyük Müftüsü Sadık el-Giryani'den Türkiye uyarısı

Libya Büyük Müftüsü Sadık el-Giryani, Türkiye'nin bölgedeki duruşunun bazı değişimşlere yol açtığını ifade ederek Libyalılara çağrıda bulund..
Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar
Dünya

Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar

Gazeteci Alper Tan, Katar'a uygulanan ambargoya ilişkin bölgeden edindiği bir fotoğraf karesini kamuoyu ile paylaştı.
Maskeler koronavirüsü neden durduramıyor? Bilim insanları açıkladı
Sağlık

Maskeler koronavirüsü neden durduramıyor? Bilim insanları açıkladı

Bilim insanları, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) taşıyan havadaki damlacıkların maskelerin onları durduramayacağı kadar küçük olduğunu ifad..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay