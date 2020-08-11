  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Gram altın 469 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını 3.090 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-11 11:07:23 -
Gram altın 469 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 468,9 liradan işlem görüyor.

Dün sakin bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 478,4 liradan tamamladı.

Yeni güne dolar kuru ve ons fiyatındaki düşüşlere paralel değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2 azalışla 468,9 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını 3.090 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 1.996 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, global ölçekte makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesi ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ABD Merkez Bankası (Fed) için daha fazla eylem alanı gördüğünü açıklamasının risk algısını düşürdüğünü ve altın fiyatlarını baskıladığını söyledi.

Bugün Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını belirten analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktardı.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.980 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 460-490 lira bandının izleneceğini kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çarpıcı sözler: Ege'de eller tetikte, Ahmet Davutoğlu'nun gözü ise...
Gündem

Çarpıcı sözler: Ege'de eller tetikte, Ahmet Davutoğlu'nun gözü ise...

Gazeteci Emin Pazarcı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahm..
Çarpıcı ifadeler: Az sabredin hayretler içinde kalacaksınız
Gündem

Çarpıcı ifadeler: Az sabredin hayretler içinde kalacaksınız

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, değerlerimize savaş açma hüviyeti taşıyan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kritik ifadeler k..
'Yunan yetmedi, bir sen eksiktin İrfan!' Halk TV sunucusundan skandal çıkış
Gündem

'Yunan yetmedi, bir sen eksiktin İrfan!' Halk TV sunucusundan skandal çıkış

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin sunucusu İrfan Değirmenci, Dışişleri Bakanlığının Doğu Akdeniz açıklamasının ardından skandal bir çı..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı