Gram altın 226 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 226,1 lira seviyesinde dengelendi.



Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 224,1 liradan tamamladı.



Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,89 değer kazancıyla 226,1 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 369 lira, Cumhuriyet altını da 1.510 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,47 primle 1.292,7 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının 1.300 doları test ettiğini ancak bu seviyeyi kırmakta başarısız olduğunu belirterek, "Altının ons fiyatı teknik olarak 1.277-1.297 dolar aralığına sıkışmış görünüyor. Düşüş ya da yükselişlerin devamı için bu seviyeleri kırması gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içinde dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının gram altın fiyatında düşüşlere neden olduğunu bildiren Memiş, "Altının gram fiyatı bu hafta 227 liranın üzerinde kalmakta başarısız oldu. Biz, altının gram fiyatında 217-227 lira bant aralığını takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Memiş, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi.



