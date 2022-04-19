Gram altın 1000 TL'yi aşar mı, Mayıs sonu gram altın ne olur?

Yükselen enflasyon, durgunluk riski, Rusya Ukrayna savaşı ve belirsizlikler güvenli liman olarak bilinen altına talebi artırıyor. Peki gram altın mayıs sonu bin lirayı geçer mi? Analistler ve kurumsal yatırımcılardan altın tahminleri geldi.

2022’ye 780 TL’den başlayan gram altın, 8 Mart’ta 955 TL’ye yükselerek 2022 ilk çeyreğin en yüksek seviyesini gördü. Sonrasında ise 900 TL’lere sert şekilde geri çekildi. Geçen hafta 920-930 TL bandındaki yatay hareketlerini sürdüren gram altın, yeni haftaya ise yükseliş isteğiyle başladı.

Yatırımcılar altın fiyatlarındaki gelişmeleri araştırırken analistlerden kritik açıklamalar art arda geldi. Ekonomist’te yer alan haberde, ALB Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı, ons altın fiyatında 1.960 dolar bölgesi üzerinde kalındığı müddetçe yükselişin devam edeceğini öngördü. Çayırlı, ons ve gram altına yönelik analizinde şunları kaydetti:

"Gram altın tarafı için 930 TL seviyesi ilk direnç bölgesine oluştururken 938 TL seviyesi bir sonraki direnç bölgesi oluşturmuş durumda. İlerleyen süreçte ons altındaki değer kazancının devam etmesi yahut dolar endeksinin kuvvetlenmesiyle dolar/TL paritesinde yükseliş yaşanması durumunda; gram altın fiyatında da yeni zirveler görülebilir."

Global Menkul Değerler Kıdemli Strateji Müdürü Filiz Özcan, küresel bazda önemli merkez bankalarından gelen para politikasında sıkılaştırıcı mesajlara rağmen yüksek kalmaya devam edecek enflasyon nedeniyle ons altına ilginin devamını bekliyor.

Kısa vade için ons altının yeniden 1.950-2.000 dolar bandına yerleşebileceğini öngören Özcan; bu sürede Rusya-Ukrayna arasında sağlanabilecek bir ateşkesin onsta 1.900 dolara seviyesine doğru gerileme riski oluşturacağı uyarısında da bulunuyor. Ancak Filiz Özcan, böyle bir durumun genel yükseliş trendini bozmasını beklemiyor.

Ziraat Yatırım Genel Müdürü Uğur Boğday; önceki haftalarda değerli madende yaşanan kâr satışlarının nedenlerini, ABD Merkez Bankası FED’in şahin geçen son toplantısı ve Ukrayna-Rusya geriliminde diplomasinin bir parça ön plana çıkması olarak sıralıyor.

“Şu anda ise borsa yatırım fonlarına önemli para girişi var” diyen Boğday, toparlanmayla beraber gram altının mayıs sonunda 950-1000 TL arasında olabileceğini öngörüyor.

ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Kıdemli Müdürü Murat Akyol’a göre; TCMB’nin faiz oranlarını bir süre sabit tutacağı ve Kur Korunmalı Mevduat (KKM) benzeri ürünlerle TL’nin desteklenmeye devam edeceği varsayımı altında dolar/TL yukarı yönlü denemeler yapsa bile TL, trende dönüşen bir değer kaybıyla karşılaşmayabilir. Bu nedenle gram altın fiyatında belirleyici unsur ons altın olacak.

Murat Akyol; Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi durumunda güvenli liman arayışında yaşanması muhtemel daralmanın ons ve gram altına negatif yansımasını bekliyor. Murat Akyol, önde gelen merkez bankalarının yüksek enflasyonla mücadele etmek için küresel ölçekte faiz silahını daha rahat şekilde kullanmalarının fiyatlarda baskı oluşmasına yol açabileceği öngörüsüyle mayıs ayı sonuna kadarki süreç için gramda 850-900 TL’yi işaret ediyor.

Mayıs sonuna kadar gram altın nerede olur? 8 kurumun gram altın tahmini ise şöyle:

İNFO YATIRIM 850 – 900 TL

ÜNLÜ&CO 850 – 900 TL

AHLATCI YATIRIM 900 – 950 TL

YATIRIM FİNANSMAN 900 – 950 TL

GCM YATIRIM 950 – 1000 TL

GLOBAL MENKUL DEĞERLER 950 – 1000 TL

TERA YATIRIM 950 – 1000 TL

ZİRAAT YATIRIM 950 – 1000 TL