GRAFİKLİ - Rusya'da Kovid-19 vakaları toplu aşılamaya rağmen artıyor

MOSKOVA (AA) - DMITRI CHIRCIU - Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılama başlamasına rağmen, salgın yayılmaya devam ediyor.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak'ta tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart'ta kaydedildiği ülkede, Kovid-19'a karşı toplu aşılama aralık başında başladı ancak vaka sayısında artış sürüyor.

Salgının başlangıcından bu yana son 24 saatte 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" Kovid-19 günlük vaka sayısı görüldü.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 29 bin 935 artarak 2 milyon 963 bin 688'e, iyileşen sayısı da 26 bin 890 artışla 2 milyon 370 bin 857'ye ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı ülke genelinde 635 kişinin hayatını kaybetmesiyle "en yüksek" günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti, toplam ölüm sayısı 53 bin 96'ya çıktı.

Başkent Moskova'da ise son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 203 artarak 764 bin 789'a, yaşamını yitirenlerin sayısı 76 artışla 10 bin 689'a yükseldi.

- 52 binden fazla Rus vatandaşı toplu aşılamaya katıldı

Rusya'da Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün "Sputnik V" (GamKovidVak), Vektör Araştırma Merkezince "EpiVakKorona" aşı adayları geliştirildi. 3. faz klinik deneyleri henüz tamamlanmayan aşıların üretimi bir süre önce başladı, ardından toplu aşılama sürecine geçildi.

İlk olarak 18-60 yaş vatandaşların katıldığı toplu aşılama süreci, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 5 Aralık'ta başkent Moskova'da, 15 Aralık'ta da ülkenin tüm bölgelerinde başladı.

Sağlık, eğitim, kültür, ticaret, hizmet, sanayi, ulaşım, enerji ve basın alanında hizmet veren kuruluşların çalışanlarının aşılanabildiği ülkede, aşılanmak isteyenlerin bazı kronik hastalıkların olmaması ve son iki hafta içinde üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanmamış olması gerekiyor. Hamile ve emzirme döneminde olan kadınlar aşı yaptıramıyor.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, "Sputnik V" aşı adayıyla yapılan toplu aşılama süreci kapsamında yaklaşık 52 binden fazla kişinin aşılandığını bildirdi.

Toplu aşılamanın yeni yıl bayramında da yapılacağını belirten Muraşko, yıl sonuna kadar Sputnik V aşısının 2 milyon dozunun üretileceğini dile getirdi.

Ancak, bu gelişmelere rağmen, Rus yetkililer ülkedeki salgın durumunun gergin olduğunu ve bu nedenle sağlık sisteminin "baskı altında" olduğunu belirtiyor.

Kovid-19'a yakalanan kişilerin yüzde 80'inin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, vatandaşlara yeni yıl bayramında sokaklar ve mekanlara akın etmemeleri ve salgına karşı belirlenen kurallara uyması çağrısında bulunuluyor.

Yeni yıl tatilinde sağlık sisteminin çalışmasının daha zorlaşacağı görüşünü paylaşan yetkililer, toplu aşılamaya kış tatilinde ara verilmemesi gerektiğini ifade ediyor.

Ayrıca, yetkililer, ülkede Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin sertleştirilmesine gerek duyulmadığını savunuyor.

- Rusya’da Kovid-19’un 1424 mutasyonu tespit edildi

Kovid-19'un daha bulaşıcı olan türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere ile havayolu ulaşımını 22 Aralık itibarıyla bir haftalığına durduran Rusya'da, virüsün söz konusu türüne rastlanmadığı yetkililerce öne sürüldü.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, söz konusu durumu takip ettiklerini ve koronavirüsün genetik değişimini incelediklerini belirtti.

Popova, ülkede şimdiye kadar Kovid-19'un 1424 mutasyonunun tespit edildiğini, ancak bunların virüsün özelliklerinin değişimiyle ilgili olmadığını ileri sürdü.

- Rusya’da Kovid-19'a karşı tedbirler

Haziran başında vaka sayılarının düşüşe geçmesi nedeniyle Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin gevşetildiği Rusya'da, eylül başında yeniden yükselmeye başlayan vakalar nedeniyle bazı önlemler yeniden getirildi.

Ülkede, 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu getirilirken, 23.00-06.00 saatlerinde eğlence mekanı, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklandı.

Başkent Moskova’da pekçok firma personelinin bir kısmını uzaktan çalıştırma metoduna geçirdi.

- Kovid-19 vakaları artıyor

Ülkede, 9 Ekim’e kadar görülen "en yüksek" günlük vaka sayısı 11 Mayıs’ta 11 bin 656 kişi ile kayıtlara geçmişti.

Mayısın sonuna doğru düşüşe geçen günlük vaka sayısı, haziran itibarıyla 10 binin altında görülmüştü.

Ağustos ortasında 5 binin altına düşen günlük vaka sayısı, 16 Ağustos’ta 4 bin 969 olarak açıklanmıştı. Ancak yaz aylarında tedbirlerin en az seviyeye indirildiği ülkede, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla eylül başında vakalar artmıştı.

Kısa sürede sıçrama yapan günlük vaka sayısı, 4 Eylül’de 5 bin 110’a, 9 Ekim’de ise 12 bin 126'ya yükselmiş ve böylece salgının başlamasından bu yana kadar en yüksek günlük vaka sayısını aşmıştı.

Ekim ayında görülür gözle artan vakalar, 23 Ekim'de 17 binin, 6 Kasım'da ise 20 binin üzerinde görülerek, 27 Kasım'da virüse yakalanan 27 bin 543 kişi ile kayıtlara geçmişti.

Aralık başında 28 binin üzerine çıkan Kovid-19 günlük vaka sayısı, 6 Aralık'ta 29 bin 39'a yükselerek, söz konusu tarihten itibaren 20 Aralık'a kadar 26 bin ile 29 bin arasında görüldü.

Ülkede, 21 Aralık'ta 29 bin 350 vaka tespit edildi.