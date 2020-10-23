  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 41 milyon 994 bini geçti
Aktüel

GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 41 milyon 994 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-10-23 08:37:43 -
GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 41 milyon 994 bini geçti

ANKARA (AA) - Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 41 milyon 994 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 142 bin 745 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 41 milyon 994 bin 636'ya çıkarken, virüs saptanan 31 milyon 187 bin 307 bin kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 9 milyon 664 bin 584 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 8 milyon 661 bin 651 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 228 bin 381 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (7 milyon 761 bin 312), Brezilya (5 milyon 332 bin 634), Rusya (1 milyon 463 bin 306), İspanya (1 milyon 90 bin 521), Arjantin (1 milyon 53 bin 650), Fransa (999 bin 43), Kolombiya (990 bin 270), Peru (879 bin 876), Meksika (874 bin 171), İngiltere (810 bin 467), Güney Afrika (710 bin 515), İran (550 bin 757), Şili (497 bin 131), İtalya (465 bin 726), Irak (442 bin 164), Almanya (403 bin 874), Bangladeş (394 bin 827), Endonezya (377 bin 541), Filipinler (363 bin 888), Türkiye (355 bin 528), Suudi Arabistan (343 bin 774), Pakistan (326 bin 216), Ukrayna (322 bin 879) ve İsrail (308 bin 247).”

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (155 bin 962), Hindistan (117 bin 336), Meksika (87 bin 894), İngiltere (44 bin 347), İtalya (36 bin 968), İspanya (34 bin 521), Fransa (34 bin 210), Peru (33 bin 984), İran (31 bin 650), Kolombiya (29 bin 636), Arjantin (27 bin 957), Rusya (25 bin 242), Güney Afrika (18 bin 843), Şili (13 bin 792), Endonezya (12 bin 959), Ekvador (12 bin 500), Belçika (10 bin 588), Irak (10 bin 465) ve Almanya (10 bin 44)."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Misket köfte nasıl yapılır? | Misket köfte tarifi
Kadın - Aile

Misket köfte nasıl yapılır? | Misket köfte tarifi

Kolay misket köfte nasıl yapılır? | Mini mini leziz köfteler yapmak isteyenler misket köftenin tarifini merak ediyor. Peki, misket köfte nas..
Hatay'da siren sesleri! Peş peşe açıklamalar geliyor
Gündem

Hatay'da siren sesleri! Peş peşe açıklamalar geliyor

Hatay'da çalan siren sesleri sosyal medyada gündem oldu. 'Saldırı olacak' şeklinde anonsların yapıldığı iddiaları sonrası yetkililer tarafın..
İP'li Aytun Çıray yeni bombayı patlattı
Gündem

İP'li Aytun Çıray yeni bombayı patlattı

İYİ Parti'de başlayan FETÖ tartışması sonrası İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray katıldığı televizyon programında, partide Cumhur İtti..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay