GRAFİKLİ - "Bez maskeleri 5 defadan fazla kullanmayın" uyarısı

Kovid-19 salgınıyla mücadele başta olmak üzere virüs sonucu ortaya çıkan solunum yolu hastalıklarının önlenmesi ve kontrolüne yönelik tedbirlerin başında gelen doğru maske kullanımı, bulaşın önlenmesi bakımından hayati önem taşıyor - Maske yüz şekline uygun olmalı, her iki yanak bölgesine denk gelen kısımlarda boşluk olmamalı ve alt kısmı çene altına yerleştirilmeli - Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi kaydı olan, "melt blown" özellikli süzme kabiliyetine sahip orta katmanı ve dikişsiz kumaştan üst-alt katmanları bulunan 3 katlı maskeler tercih edilmeli - Tıbbi maskeler ıslandığında, nemlendiğinde, kirlendiğinde, yere düştüğünde veya 4 saatin üzerindeki kullanımda değiştirilmeli, maske her kullanımdan sonra mutlaka ağzı bağlanarak çöpe atılmalı - En az 5 kez yıkamaya ve kurutmaya dayanıklı olması gereken bez maskeler, dışarıdaki her kullanımdan sonra eve dönüşte mutlaka sabunlu suyla yıkanıp iyice durulanmalı