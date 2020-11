GRAFİKLİ - Aşı uygulamasına katılan gönüllüler her aşamada sıkı takipte

Faz-3 çalışmaları kapsamında Türkiye'de 15 Eylül'de uygulanmaya başlanan Çin menşeli Kovid-19 aşı uygulaması, yüksek riskli sağlık çalışanları ve normal riskli gönüllüler olmak üzere iki aşamada devam ediyor - 12 şehirde 25 merkezde devam eden denemelerde, her 3 kişiden 2'sine gerçek aşı uygulanıyor ve bu sayede aşı olanlarla olmayanlar arasındaki farkın belirlenmesi amaçlanıyor - Kovid-19 gelişip gelişmediğinin belirlenebilmesi için gönüllü katılımcı bir yıl boyunca haftalık olarak telefonla bilgilendirme alınarak takip edilecek ve belirtisi olanlar merkezde muayene edilecek - Rutin uygulamaya girdiğinde aşının kimlere yapılacağı risk grubuna göre oluşturulacak bir algoritma çerçevesinde belirlenecek, aşının tam koruma sağlayıp sağlayamayacağı uygulama yapıldıktan sonraki bir yıl içinde ortaya çıkacak - Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: - "Kişinin her yıl Kovid-19 aşısı olup olmayacağına antikor düzeyine bakılarak karar verilmeli. Bu daha belli değil" - "Aşı yüzde yüz korur diye bir şey saptanmış değil şu an için. Aşı olsak da kişiler yine fiziksel mesafe-maske-hijyen kuralına uymalı, kapalı ortamlardan kaçınmalı, kapalı ortamlarda temiz hava bulunmasına özen göstermeli"