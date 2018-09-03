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GPS hata verince olanlar oldu! Uçak defalarca pisti pas geçti

Ankara'dan Kahramanmaraş'a giden uçak, iniş yapacağı pistin GPS hatası vermesi nedeniyle defalarca pisti pas geçmek zorunda kaldı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:08
GPS hata verince olanlar oldu! Uçak defalarca pisti pas geçti

23.55’te Ankara’dan Kahramanmaraş’a hareket etmek için ayrılan 7131 sefer sayılı yolcu uçağı, konum hatası veren pist nedeniyle 20 dakika havada kaldı. Konum hatası yüzünden defalarca pisti pas geçen pilot, tam kapasite olan yolcu uçağını Gaziantep Havaalanı'na indirdi. Havada kısa süreli panik yaşayan yolcular ise, cep telefonu kameralarıyla uçak içinden ve pist alanından görüntüler kaydetti. Gaziantep'e sorunsuz iniş yapan yolcular, otobüslerle Kahramanmaraş’a hareket etti.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 11:08
  1. Kahramanmaraş
  2. Gaziantep
  3. Ankara
  4. Uçak
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