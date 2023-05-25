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Aktüel Gözyaşlarını tutamadı! Annesi içki kullanan kadının ibretlik hikayesi
Aktüel

Gözyaşlarını tutamadı! Annesi içki kullanan kadının ibretlik hikayesi

Yeniakit Publisher
2023-05-25 16:25:00 -

Yazar Najla Tammy Kepler, annesinin içkiyle çok haşır neşir olduğunu ve kendisine ne kadar zarar verdiğini gördüğünü, bundan farklı bir hayat seçtiğini belirtti.

Kepler, "Annem malesef içkiyle çok haşır neşir oldu. Onun kişiliğine, insanlığına da ne kadar zarar verdiğini de... Onu net görebildim. İyi ki de farklı bir hayat seçtim. Öyle bir hayatı istemezdim." dedi.

Kepler, Müslüman ailede doğanlara dikkat çeken bir uyarıda bulunarak şunları kaydetti:

"Gül bahçesinde gülleri fark etmeyi bırak, güllerin üzerine basmaya başladınız. Bu dinin kıymetini bilmezseniz siz de batı gibi batacaksınız."

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