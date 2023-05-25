Gözyaşlarını tutamadı! Annesi içki kullanan kadının ibretlik hikayesi

Kepler, "Annem malesef içkiyle çok haşır neşir oldu. Onun kişiliğine, insanlığına da ne kadar zarar verdiğini de... Onu net görebildim. İyi ki de farklı bir hayat seçtim. Öyle bir hayatı istemezdim." dedi.

Kepler, Müslüman ailede doğanlara dikkat çeken bir uyarıda bulunarak şunları kaydetti:

"Gül bahçesinde gülleri fark etmeyi bırak, güllerin üzerine basmaya başladınız. Bu dinin kıymetini bilmezseniz siz de batı gibi batacaksınız."