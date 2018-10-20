THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Göztepe'nin misafiri Beşiktaş

Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Göztepe, yarın sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

20 Ekim 2018 Cumartesi 09:58
Göztepe'nin misafiri Beşiktaş

Göztepe, Spor Toto Süper Lig 9. hafta mücadelesinde yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus görev yapacak.

Ligde üst üste aldığı 3 galibiyetin ardından 8. haftada Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Göztepe, 9. haftaya 12 puanla girdi. 

Sarı-kırmızılı ekipte Deniz Kadah, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

Göztepe'de 3 sarı kartı bulunan Titi, yarın da kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.
 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 09:58
  1. Aydın
  2. beşiktaş
  3. göztepe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yemen'de yaşam mücadelesi
    1. Yemen'de yaşam mücadelesi
    2. ÖTV’den 164 milyarlık gelir
    3. Khabib Nurmagomedov- Floyd Mayweather..
    4. ‘Çöldeki Davos’ battı
    5. Eylül’de kurulan şirket sayısı yüzde..
    6. Adalet Bakanı: Çalışmalarımızı, kasım..
    7. Çalışan yerine işten tasarrufla..
    8. AK Parti’den ‘ Cemal Kaşıkçı’..
    9. Cuntacı Sisi istedi, Kral Salman görüştü
    10. 4 kıtadan geldiler, iş için..
    11. Milli ve yerli hamle gurur kaynağı..
    12. Bakanlık açıkladı: İlk özel endüstri..
    13. Milli tekvandocu Tatar'dan bronz madalya
    14. Bakanlık duyurdu: Cumhurbaşkanı..
    15. ABD jetleri camiyi vurdu!
    16. BDDK’dan Bank of China’ya destek ve..
    17. Lübnan tezkeresi Resmi Gazete’de
    18. Boğaz'da yunus şovu
    19. Oxford'da Kılıçdaroğlu'nu terleten AK..
    20. Göztepe'nin misafiri Beşiktaş
    Gündemi sarsacak 'Nihat Hatipoğlu' iddiası
    Gündemi sarsacak 'Nihat Hatipoğlu' iddiası
    İngilizler, Kaşıkçı cinayetini Türkiye'nin üzerine atacak
    İngilizler, Kaşıkçı cinayetini Türkiye'nin üzerine atacak
    Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in isminden rahatsız oldu
    Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in isminden rahatsız oldu
    Koç’un zorbalığına inceleme
    Koç’un zorbalığına inceleme
    Polis aracının içinde yakalandı... İstihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürüyorum...
    Polis aracının içinde yakalandı... İstihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürüyorum...

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Havalimanı polisiydi azmetti başardı... Maaşı 32 bin TL'ye kadar çıkacak
    Havalimanı polisiydi azmetti başardı... Maaşı 32 bin TL'ye kadar çıkacak
    "Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu"
    "Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu"