Göztepe'nin misafiri Beşiktaş
Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Göztepe, yarın sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.20 Ekim 2018 Cumartesi 09:58
Göztepe, Spor Toto Süper Lig 9. hafta mücadelesinde yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus görev yapacak.
Ligde üst üste aldığı 3 galibiyetin ardından 8. haftada Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Göztepe, 9. haftaya 12 puanla girdi.
Sarı-kırmızılı ekipte Deniz Kadah, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.
Göztepe'de 3 sarı kartı bulunan Titi, yarın da kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.
YORUM YAZ