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Göztepe’nin kare asları

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de 4 futbolcu, geride kalan maçların hepsinde 90 dakika forma giyerek takımın en istikrarlı isimleri olmayı başardı.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:18
Göztepe’nin kare asları

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de 4 futbolcu, geride kalan maçların hepsinde 90 dakika forma giyerek takımın en istikrarlı isimleri olmayı başardı.


Kadrosunda büyük bir değişime giden Göztepe’de, ligin ilk 3 haftası istenildiği gibi geçmedi. Hal böyle olunca karşılaşmalarda birçok oyuncusuna şans veren Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, bu süreçte sadece 4 oyuncusundan vazgeçemedi. İzmir temsilcisinde kaleci Beto, savunmacılar Titi ve Gassama ile orta saha oyuncusu Andre Poko, Tuna’nın vazgeçilmezleri oldu. 4 oyuncu da Antalyaspor, Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor karşılaşmalarında 90’ar dakika forma giyerek takımın en istikrarlı isimleri olmayı başardı. Dört oyuncuyu bu sezon 260 dakika süre alan Serdar Gürler takip ederken, yeni transferler arasında en fazla forma giye oyuncu ise 226 dakika sahada kalan Eren Derdiyok oldu.



Yasin formayı kapamadı


Göztepe’de geçen sezonun önemli isimlerinden Berkan ve Yasin ise ligin ilk 3 haftasında Teknik Direktör Tamer Tuna’nın gözüne giremedi. Bu süreçte Berkan 90 dakika sahada kalırken, geçen sezon sakatlandıktan sonra yerini kaybeden Yasin Öztekin ise 116 dakika Göztepe formasını terletti. Son 3 sezondur Göztepe’nin değişmezleri arasında yer alan Andre Castro da bu sezon Tuna’dan kesik yedi. Portekizli orta saha oyuncusu, geride kalan 3 maçta 139 dakika süre aldı.



Jerome sakatlık kurbanı


Geçen sezon ligin son haftalarında sakatlanan İngiliz golcü Jerome, bu sezon henüz Göztepe formasını terletemedi. Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren deneyimli golcünün bu hafta oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında da kadroda olması beklenmiyor. Göz Göz’ün bu sezon kadrosuna kattığı Murat, Veli, Batuhan ve Hüseyin de geride kalan haftalarda süre alamadı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:18
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