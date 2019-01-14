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Göztepe'nin Antalya kampı tamamlandı

- Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Antalyaspor'la karşılaştıktan sonra İzmir'e dönecek

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:26
Göztepe'nin Antalya kampı tamamlandı


İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Antalya kampı sona erdi.

Göztepe Kulübünün açıklamasında, sarı-kırmızılı ekibin son çalışmasını, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirdiği belirtildi.

Futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Antalyaspor ile yapacağı ilk maçın ardından İzmir'e dönecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:26
  1. antrenman
  2. Futbol
  3. Göztepe
  4. SÜPERLİG

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