Göztepe'nin Antalya kampı tamamlandı
- Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Antalyaspor'la karşılaştıktan sonra İzmir'e dönecek14 Ocak 2019 Pazartesi 16:26
İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Antalya kampı sona erdi.
Göztepe Kulübünün açıklamasında, sarı-kırmızılı ekibin son çalışmasını, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirdiği belirtildi.
Futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Antalyaspor ile yapacağı ilk maçın ardından İzmir'e dönecek.
YORUM YAZ