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Göztepe’nin acelesi yok

Göztepe’de Başkan Vekili Talat Papatya, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdıklarını açıklarken, henüz hiçbir teknik adamla görüşmediklerini söyledi.

24 Şubat 2019 Pazar 11:34
Göztepe’nin acelesi yok

Göztepe’de Başkan Vekili Talat Papatya, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdıklarını açıklarken, henüz hiçbir teknik adamla görüşmediklerini söyledi.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de Kemal Özdeş dönemi resmen sona erdi. Başkan Vekili Talat Papatya, uzun toplantılar sonucunda Özdeş ile yolları ayırma kararı verdiklerini belirterek, “Kemal Özdeş ile dün akşam itibarıyla yollarımızı ayırdık. Ne yazık ki futbolun içinde bunlar var. Yaptığımız toplantılarda Kemal Özdeş ’Benim ayrılmam gerek’ tespitinde bulundu. En ufak tazminat konusu konuşulmadı. Kemal Özdeş’e verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Kötü giden süreçte değişimin fayda getireceğine inandığını belirten Papatya, “Bu kadar çok teknik adam değiştirmeyi doğru bulmuyoruz. Biz kaliteli bir takımız ancak ortada bir sorun var. Bunun nedenlerini araştırdık. Vardığımız sonuçta da değişimin takıma faydalı olacağına kanaatine vardık” dedi.



Tamer Tuna’ya açık kapı


Özdeş ile yolları ayırmadan önce hiçbir teknik direktörle görüşme yapmadıklarının altını çizen Göztepe Başkan Vekili, “Ayrılık kararı vermeden hiçbir teknik adamla irtibata geçmedik ve geçmeyiz. Bu durum bizim etik anlayışımıza çok ters. Bugünden itibaren önce analiz yapacağız, ondan sonra kararımızı vereceğiz. Bu kararı verirken de aceleci davranmayacağız ve Göztepe’nin menfaatleri doğrultusunda en doğru kararı vereceğiz” ifadelerini kullandı. Papatya, bir gazetecinin ‘Tamer Tuna da adaylar arasında olabilir mi’ sorusuna şu sözlerle cevap verdi: “Bizim şu olmaz diye bir listemiz yok. Burada şahsi görüş önemli değil, Göztepe’nin menfaatleri çok önemlidir.”

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 11:34
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