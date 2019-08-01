0553 313 94 23

Göztepe’de yerliler atacak, yabancılar savunacak

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de bu sezon gol yükünü yerli futbolcular çekecek.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:12
Göztepe’de yerliler atacak, yabancılar savunacak

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de bu sezon gol yükünü yerli futbolcular çekecek. Sarı-kırmızılılarda savunma hattı ise yabancı oyunculardan oluşacak.


Sezonun başlamasına kısa bir süre kala Göztepe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper Sanneh ile anlaşan, Leo’nun da bonservisini almasını bekleyen sarı-kırmızılılar, ileri uçta ise transferi büyük oranda noktaladı. Eren Derdiyok’u renklerine katan İzmir temsilcisi, hücumcularının büyük çoğunluğunu yerli oyunculardan kurdu. Geçen sezon kadroda yer alan Halil Akbunar, Serdar Gürler ve Yasin Öztekin’i kadroda tutan Göztepe’nin forvet hattını ise Deniz Kadah, Eren Derdiyok ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalanan genç golcü Ege’den oluşturacak. Sarı-kırmızılıların tek yabancı hücumcusu ise geçen sezon transfer edilen İngiliz futbolcu Jerome olacak. Geçen yıl ileri uçtan beklediği verimi alamayan Göztepe, bu sezon aynı sıkıntıyı yaşamak istemiyor.



Yabancılar savunacak


Hücumcu tercihlerini yerli oyunculardan yana kullanan Göztepe, geri bölgeyi ise yabancı isimlere emanet edecek. Kalede Beto’nun forma giyeceği sarı-kırmızılı takımın savunma hattında da Titi ve Gassama’nın yeri garanti. Resmi sözleşme imzalamaları durumunda Sanneh ve Leo’nun da takıma katılması halinde geri 5’li yabancı futbolcuların oluşturmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Beşiktaş'ı tercih ettim"
    1. "Beşiktaş'ı tercih ettim"
    2. Zonguldak'ta silahlı kavga: 3 yaralı
    3. Kandilli'den Türkiye'nin her bölgesine..
    4. Yatağan’da kaza: 11 yaralı
    5. İngiltere'den anlaşmasız ayrılık için..
    6. Böğürtlen ekti, siparişlere yetişemiyor
    7. Çin Büyükelçiliğinden ATO'ya ziyaret
    8. Torbalı’da yüzme öğrenen öğrenciler..
    9. Tokat’ta aşırı sıcaklar ot yangınına..
    10. Adanalı şehit ailesinden AYM kararına..
    11. 550 bin çiftçinin hayatını..
    12. Akhisar Belediyesi bisiklet turları..
    13. Ankara tarımı masaya yatırıldı
    14. Meksika'da silahlı saldırıda 9 kişi öldü
    15. Başkan Alemdar’ın dayısı son..
    16. İşte tok tutan 8 besin
    17. İnternet dolandırıcılarına operasyon:..
    18. Fuel-oil dolu kuyudan kedisini..
    19. Afyon Belediye Yüntaş Spor Voleybol..
    20. Trabzon’da emlakçı ve emlakçı adayları..
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'