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Göztepe'de Sokol Cikalleshi ile yollar ayrıldı

15 Ocak 2019 Salı 11:53
Göztepe'de Sokol Cikalleshi ile yollar ayrıldı


İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, sezon başı Osmanlıspor'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Sokol Cikalleshi ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Cikalleshi ile yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde, oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Cikalleshi'ye teşekkür edilen açıklamada, futbol kariyerinde başarılar dilendi.

Bu sezon ligde ve kupada sarı-kırmızı formayla 10 maça çıkan Cikalleshi, kupada 2 gol kaydetti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 11:53
  1. Futbol
  2. Göztepe
  3. Sokol Cikalleshi
  4. SÜPERLİG

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