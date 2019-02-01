Göztepe'de Samed Ali Kaya Erzurumspor'a kiralandı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin genç oyuncularından Samed Ali Kaya, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralandı. Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinde yer alan bilgiye göre sezon başında Menemen Belediyespor'dan transfer edilen Samed Ali Kaya, yıl sonuna kadar Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralandı. Ligin ilk devresinde 3 lig ve 3 kupa maçında forma giyen Samed Ali Kaya 2 gol kaydetmişti.



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