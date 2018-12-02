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Göztepe'de kupa mesaisi başladı

02 Aralık 2018 Pazar 16:49
Göztepe'de kupa mesaisi başladı


İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 4 Aralık Salı günü deplasmanda Nazilli Belediyespor'la karşılaşacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü Antalyaspor maçında oynayan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı kaydedildi.

Diğer oyuncuların ise 5'e 2 pas ve şut çalışmaları yaptıkları aktarıldı.

Antrenmandan önce genç kaleci Eren Bilen'in doğum gününün kutlandığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Axel Ngando, Deniz Kadah ve Kerem Atakan Kesgin, takımdan ayrı çalıştı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 16:49
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