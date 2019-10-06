Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: İlk defa böyle bir olaya şahit oldum

Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 yenen Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Hücumdayken de savunmayı iyi yapabilen, pozisyon versek de o pozisyonlarda doğru duruşumuzla ligin en az gol yiyen takımıyız." dedi.

Tuna, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanma arzularının üst sevide olduğunu ve erken gol atmalarının da bunun göstergesi olduğunu söyledi.

Önceki 6 maçta 2 gol attıklarını anımsatan Tuna, "Tabii ki 6 maçta 2 gol atıp bu maçta 4 gol atmakta kendimizi eleştirdiğimiz bir konuydu ama gidişatımız ve çalışmalarımız bugüne gelişte de ortaya koyduğumuz oyunun gelişimi bizi bu noktaya getirdi." diye konuştu.

Tuna, 7 maçın 4'ünde gol yemediklerini ve ligin en az gol yiyen takımı olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Hücumdayken de savunmayı iyi yapabilen, pozisyon versek de o pozisyonlarda doğru duruşumuzla ligin en az gol yiyen takımıyız. Bu değişebilir ama bu oyunu geliştirerek sürdürürsek daha da mesafe kat edip daha iyi noktaya gelebileceğimizi biliyorum. Tabii ki Kayserispor'un içerisinde bulunduğu durum, buraya gelirken eksik oyuncuları vardı. Ortaya koydukları oyundaki aslında iyi yönlerini konsantrasyon bozukluğundan avantaja dönüştürememiş olması da belki bizim için artı avantaj sağladı diyebiliriz."

Serdar Gürler'in penaltı golünün iptal edilmesi

Serdar Gürler'in kullandığı penaltının iptaliyle ilgili bir soruya da Tuna, "Penaltı pozisyonuyla ilgili 2 kere temas zaten kurallara aykırı. Ama o pozisyon doğaçlama olduğu için tartışılabilir mi bunu bilmiyorum. Cüneyt hoca da 2 kez değdi dedi. Bunu ben de gördüm. Vurduktan sonra sol ayağının içine çarpıp yönünü değiştiriyor. Belki ilk vuruş belki gol olmayacaktı. Bu da tartışılabilir. İptal örneği çok eskiden çift vururlardı. Bugüne kadar ilk defa böyle bir olaya şahit oldum." şeklinde yanıt verdi.